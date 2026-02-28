Главное – истощение России, а не переговоры: Фейгин оценил шансы завершения войны

Российское руководство боится возможной реакции своего населения на внезапное объявление мобилизации

Руководство России выигрывает время путем затягивания переговоров о прекращении войны, поскольку не может мобилизовать все ресурсы, несмотря на высокие потери на фронте. Кремлю нужно продолжать создавать иллюзию, что война на население РФ никак не влияет.

Власти опасаются непредсказуемости российского населения, поэтому держат определенный баланс между милитаризацией и привычным существованием россиян. Об этом правозащитник и член оппозиционной российской платформы при ПАСЕ Марк Фейгин рассказал в подкасте Натальи Мосейчук.

Что нужно знать:

Россия не кажется страной, способной бесконечно воевать.

В Кремле рассчитывают добиться победы над Украиной без полной мобилизации

Путин стремится создавать иллюзию мирных времен

"Я вообще в мирный процесс в форме переговоров с этими челночными посланниками, не вижу перспективы. Другой вопрос, параллельно развивающийся — это истощение самой Москвы. Оно пока недооценено и пока непонятно до конца, но, пожалуй, этот процесс набирает какие-то галопирующие обороты, хотя мы до конца всего не знаем. Уж слишком долго это длится и истощение имеет совсем иную энергию восстановления. То есть Москва не получает должным образом все, что требует, хотя и об Украине это можно тоже сказать", — отметил Фейгин.

Россия находится и под внешним давлением и одновременно "проседает" под собственной тяжестью. Также очевидна и нерасторопность государственного аппарата.

"Они от громоздкости самого этого квизиимперского колоса оказались под собственным весом. Они не могут, мобилизовать все ресурсы. У них коррупция высокая, у них большие потери. Но им внутри страны надо продолжать создавать иллюзию, что война на них никак не влияет. Поэтому они поддерживают определенный баланс между милитаризацией и привычным существованием. В Кремле боятся неизвестности. Непредсказуемости последствий объявления полной мобилизации. Время идет, и ощущение того, что это может вызвать непредсказуемую реакцию, оно у Путина есть, и он выжидает до конца", — подчеркнул Фейгин.

