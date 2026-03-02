Поврежденная техника и цеха. Какие потери понесут те, кто восстанавливает энергетику

Украинские энергетики имеют уникальный опыт: сотрудничество с военными по защите инфраструктуры средствами ПВО, управление энергосистемой в условиях активных боевых действий, сооружение разного рода укрытий для объектов передачи или генерации электроэнергии и фиксация последствий вражеских атак на гражданскую инфраструктуру, на критически важные энергообъекты. Конечно, это осуществляют специалисты разных сфер, как государственных, так и частных компаний.

Из-за последствий российских обстрелов — в течение следующих лет в Украине будет стабильный спрос на новые генерирующие мощности. Ориентировочно – 9,5 ГВт новой генерации энергосистеме потребуется в ближайшем будущем, прогнозирует НЭК "Укрэнерго". Государство и бизнес должны наладить эффективное сотрудничество, чтобы эти электростанции появились как можно скорее и именно там, где будут наиболее нужны и наиболее эффективны в разных регионах.

Помимо запуска новой генерации энергетики активно работают над укрытием тех объектов, которые уже работают или только запускают к генерации. К примеру, КП "Киевтеплоэнерго" готовит к запуску сразу несколько когенерационных установок в Киеве. И как стало известно "Телеграфу", минимум одна из них уже пострадала во время одной из массированных атак по столице. Речь идет о тех объектах, которые еще не заработали, но о них уже узнали враги как о целях для ударов.

Пострадало оборудование ООО "Гарант Энерго", которое занимается строительством защитных сооружений.

"Недавно пострадали экскаваторы, краны, строительная техника. Но мы уже, можно сказать, привыкли к разбитому стеклу и посеченной снаружи технике. Это небольшие финансовые потери. Главное – она работоспособная осталась. И люди не пострадали. Ранее летом россияне полностью разрушили производственный цех. Вот это было финансово сложно. Уничтожено щитовое оборудование, которое изготовлялось для критической инфраструктуры: распределительные устройства РУ-10, РУ-04 для трансформаторных подстанций", – рассказал по нашему запросу директор компании Александр Грона.

Тема страхования бизнеса, который занимается восстановлением и защитой энергообъектов, возмещения потерь техники и оборудования пока открыта. Одного универсального решения, как это должно происходить на практике, пока не существует.

"О восстановлении энергообъектов часто говорят на языке цифр — объемов и мегаваттов. Однако наряду со сложными инженерными решениями и экономикой есть еще одна важная составляющая этой работы — ответственность за людей, выполняющих ее в опасных условиях. Одним из примеров является случай у наших коллег, когда во время выполнения работ на объекте в Сумах ракета попала в релейный зал. Не только оборудование было полностью уничтожено, но и люди погибли на месте, потому что отсчет времени идет на минуты, или даже на секунды. Такие потери не компенсируются никакими средствами. Это жестокая реальность, в которой сегодня работает энергетическая отрасль. Нашей компании удалось сохранить своих работников, хотя риски остаются очень высокими. Каждое решение – это не только о технике или сроках, но и о людях, которые стоят за этими решениями и каждый день готовы рисковать", — поделился Михаил Рева, инженер-электрик с более чем 25-летним опытом.

Европейцы же не только поддерживают восстановление существующих и подключение новых генерационных установок, но и проявляют интерес к теме защиты энергообъектов от военных угроз. Они интересуются, как это работает в Украине. Об этом свидетельствует, например, встреча в конце февраля главы правления НЭК "Укрэнерго" с делегацией депутатов норвежского парламента и Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия в Украине.

Украина готова делиться с союзниками опытом защиты высоковольтной сети от прямых вражеских атак – как в сотрудничестве с военнослужащими, противодействующими атакам с воздуха, так и благодаря обустройству антидроновых укрытий.