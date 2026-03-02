Сколько украинцев верят в переговоры и готовы отдать Донбасс? В опросе нашелся интересный момент

Опрос был проведен в феврале

Подавляющее большинство украинцев (70%) – не верят, что нынешние переговоры приведут к стойкому миру. Кроме того, 57% украинцев не согласны отдать России Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Что нужно знать:

Украинцы скептически относятся к возможности достичь мира в результате переговоров, которые ведутся

Большинство не готовы уступить территории в обмен на гарантии мира

Очередной раунд переговоров состоялся в конце февраля, но фактически они зашли в тупик

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Он был проведен в течение 12-24 февраля 2026 года.

Верят ли украинцы в успех переговоров

Как уже было отмечено, 70% опрошенных не верят, что продолжающийся сейчас переговорный процесс приведет к миру. Верят в это 25% украинцев. Остальные 5% не определились со своим мнением. Мнение украинцев по этому вопросу практически не изменилось по сравнению с серединой января 2026 года. В проведенном тогда опросе украинцы объясняли это позицией России.

Верят ли украинцы в успех переговоров, опросы КМИС

Готовы ли украинцы на вывод войск с Донбасса

В февральском опросе 57% украинцев не соглашаются на вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. В целом готовы (хотя преимущественно – неохотно) – 36%. Остальные 7% опрошенных не смогли определиться или отказались отвечать.

При этом количество тех, кто не готов отдать Донбасс РФ, несколько возросло. В конце января 2026 категорически против было 52% опрошенных.

Готовы ли украинцы отдать России Донбасс, опрос КМИС

Отдельно отметим, что мы в этом вопросе ничего не говорили об официальном признании территорий Донбасса частью России. Скорее всего, если бы мы прямо предполагали, что Украина должна официально признать это и навсегда отказаться от территорий, уровень поддержки предложения был бы ниже, — подчеркнули в КМИС.

Интересно, что больше всего готовы к уступкам украинцы 18-44 лет. Самая низкая готовность к уступкам среди жителей западных областей и Киева.

Переговоры о завершении войны в Украине — что известно

В конце февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по миру в Украине. По их итогам, секретарь СНБО Рустем Умеров проинформировал, что они проходили в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

Следующий раунд готовится. Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной, – написал Умеров.

Он добавил, что внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины. Предметно проработали документ по восстановлению Украины.

Однако наиболее спорный вопрос решить не удается. Речь идет именно о территориях Донецкой области. Россия требует, чтобы ВСУ покинули Донбасс, отдав ей полный контроль над регионом. Для Украины это неприемлемо. Поэтому фактически переговоры зашли в тупик.

Как сообщал "Телеграф", по словам президента Украины Владимира Зеленского, пока неизвестно, когда будет новая трехсторонняя встреча, но работа над этим продолжается. Вероятно, очередной раунд может состояться в течение следующих недель.