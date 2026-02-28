На Полтавщине судили пенсионерку, организовавшую публичный дом: какой приговор услышала

Подсудимая полностью признала свою вину

В Полтавской области суд рассмотрел уголовное дело местной пенсионерки, которая организовала подпольный публичный дом. Она заключила соглашение со следствием и получила "смягченный" приговор.

Прибыли от деятельности заведения были незначительными, из-за очень "демократичных цен". Об этом говорится в решении Автозаводского районного суда Кременчуга.

Что нужно знать:

Пенсионерка начала бизнес весной 2025 года

Она лично принимала звонки от клиентов

Стоимость часа предоставления услуг стоила 200 гривен

"Удачный" стартап

Согласно информации местных СМИ, следователи полиции доказали, что публичный дом действовал с начала мая до сентября 2025 года. Незаконный бизнес дама почтенного возраста начала стремительно. Она подыскала в Глобино частное домовладение, которое "специально подготовила и приспособила для постоянного и периодического совершения развратных действий неопределенным кругом лиц". А именно: положила на пол матрас и постельное белье.

Стоимость "услуг"

К оказанию услуг интимного характера осужденная привлекла женщин, которые "испытывали материальные затруднения". Организатор борделя лично принимала звонки от клиентов, пользуясь при этом номером мобильного телефона одного из частных акционерных обществ, знакомила их с расценками, согласовывала время интимных встреч. То есть, фактически, выполняла в нем роль администратора.

Судя по "прайсу" организованного ею публичного дома — час сексуальных утех оценивался в 200 гривен. Правоохранители задокументировали по меньшей мере два эпизода противоправной деятельности.

Во время обысков в квартире фигурантки изъяли мобильные телефоны, значительное количество наличных денег разными номиналами, листы бумаги с записями, а также 11 копий паспортов разных граждан и оригиналы документов, принадлежавших третьим лицам.

Что решил суд

Суд рассмотрел дело и принял решение. Несмотря на то, что женщине грозило наказание в виде лишения свободы на 4 года, суд учел, что она заключила соглашение со следствием и освободил ее от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью в один год.

