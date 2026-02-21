Уникальный фасад и мозаика. Как выглядело известное в СССР кафе "Льдинка"
Его открыли еще в 1968 году
В Украине многие кафе не пережили 90-е и закрылись, несмотря на свою высокую популярность во времена СССР. Не исключением стало заведение "Льдинка" в Каменском.
"Телеграф" расскажет его историю и почему кафе было так популярно. Проработала "Льдинка" более 20 лет, став одним из самых известных заведений города.
Открыли кафе в 1968 году в Соцгороде рядом с катком из искусственного льда. То есть название "Льдинка" выбрали неслучайно. Известно, что заведение с первых дней очаровало местных, ведь его здание было одним из выдающихся архитектурных объектов города шестидесятых годов.
Главной особенностью стало сплошное остекление. При этом потолок зала кафе был выстлан блестящими стеклами, а стены – разноцветными камнями. В 1971 году выдающийся украинский художник Валерий Ламах – автор мозаичного панно "К Солнцу" на главном фасаде "Химика" – украсил здание кафе уникальной смальтовой мозаикой "На льду". На ней были изображены пять девочек-конькобежек, которые кружились на голубом фоне.
Кроме того, возле кафе был построен небольшой фонтан с тремя фонтанами. Его чашу полностью выложили яркой мозаикой с вписанными силуэтами рыб. Именно благодаря изысканному интерьеру "Льдинка" в свое время была очень популярна, помогало и расположение возле дворца "Химик".
Однако уже в 90-е легендарное заведение закрылось, перед этим постепенно теряя популярность. Позже здание кафе реконструировали под ночной клуб, а уникальные мозаики уничтожили.
