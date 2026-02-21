Уникальный фасад и мозаика. Как выглядело известное в СССР кафе "Льдинка"

Его открыли еще в 1968 году

В Украине многие кафе не пережили 90-е и закрылись, несмотря на свою высокую популярность во времена СССР. Не исключением стало заведение "Льдинка" в Каменском.

"Телеграф" расскажет его историю и почему кафе было так популярно. Проработала "Льдинка" более 20 лет, став одним из самых известных заведений города.

Открыли кафе в 1968 году в Соцгороде рядом с катком из искусственного льда. То есть название "Льдинка" выбрали неслучайно. Известно, что заведение с первых дней очаровало местных, ведь его здание было одним из выдающихся архитектурных объектов города шестидесятых годов.

Фасад кафе "Льдинка"

Главной особенностью стало сплошное остекление. При этом потолок зала кафе был выстлан блестящими стеклами, а стены – разноцветными камнями. В 1971 году выдающийся украинский художник Валерий Ламах – автор мозаичного панно "К Солнцу" на главном фасаде "Химика" – украсил здание кафе уникальной смальтовой мозаикой "На льду". На ней были изображены пять девочек-конькобежек, которые кружились на голубом фоне.

Мозаика из кафе "Льдинка"

Главный зал кафе "Льдинка"

Кроме того, возле кафе был построен небольшой фонтан с тремя фонтанами. Его чашу полностью выложили яркой мозаикой с вписанными силуэтами рыб. Именно благодаря изысканному интерьеру "Льдинка" в свое время была очень популярна, помогало и расположение возле дворца "Химик".

Как раньше выглядело кафе "Льдинка"

Фонтан возле кафе "Льдинка"

Однако уже в 90-е легендарное заведение закрылось, перед этим постепенно теряя популярность. Позже здание кафе реконструировали под ночной клуб, а уникальные мозаики уничтожили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядело популярное кафе Луганщины, где собирались криминальные авторитеты.