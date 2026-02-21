Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 22 февраля

Финал в хоккее завершит соревнования на Играх

В воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх в Италиии состоится последний, шестнадцатый игровой день. В этот день определится олимпийский чемпион по хоккею среди мужчин.

Что нужно знать

В 16-й игровой день на Олимпиаде разыграют 2 комплектов наград

22 февраля медальные соревнования на Играх начнут лыжники, а завершат — хоккеисты

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 22 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды в лыжном марафоне, керлинге, бобслее и хоккее.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 22 февраля (обновляется)

11:00 Лыжные гонки: масс-старт, классический стиль, 50 км, финал (женщины)

12:05 Керлинг: финал (женщины)

13:15 Бобслей: экипажи-четверки, 4-й заезд, финал (мужчины)

15:10 Хоккей с шайбой: финал (мужчины)

21:00 Церемония закрытия

Напомним, сборная Украины была представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считал, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта, однако Сине-желтые остались без наград.