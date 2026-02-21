Зеленский хочет европейские войска в Украине: где их могут разместить (карта)

Такой вариант возможен после прекращения активной фазы войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет, чтобы европейские войска, которые планируется развернуть в Украине в случае прекращения боевых действий, были бы размещены вблизи фронта. Вариант развертывания миротворцев в Украине активно обсуждался раньше.

Что нужно знать:

Европейские войска в Украине могут появиться в случае прекращения активной фазы боевых действий

Предполагалось, что они будут развернуты подальше от фронта

Зеленский заявил, что Киев заинтересован, чтобы миротворцы были развернуты ближе к линии столкновения

Об этом Зеленский заявил в разговоре с агентством AFP. Он подчеркнул, что речь идет о первой линии фронта.

Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и конечно украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли с нами на передовой, – сказал Зеленский

В Украине может появиться иностранный контингент — условия и детали

Первые серьезные разговоры о возможности размещения иностранного контингента в Украине в случае завершения активных боевых действий начались практически год назад. Тогда Европейский Союз рассматривал возможность развертывания на территории нашей страны до 30 тысяч военнослужащих.

Военный контингент может быть размещен в ключевых городах, портах и объектах критической инфраструктуры, за исключением востока Украины. Основной задачей этих сил будет поддержание безопасности и стабильности, а также координация мер по предотвращению новой военной агрессии России.

Тогда издание The Telegraph опубликовало карту, где могут быть размещены европейские миротворцы. Европейские войска должны контролировать критическую инфраструктуру Украины (города, порты, атомные станции) в отдалении от линии фронта.

Карта возможного размещения миротворцев в Украине

