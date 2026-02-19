Прекращение огня в Украине: какие 4 ставки самые популярные и сколько можно заработать

На платформе открыты рынки с дедлайнами от ближайших месяцев до конца 2026 года

На известной платформе Polymarket, где пользователи со всего мира делают ставки на различные важные события и могут получать прибыль, оценивают вероятность прекращения огня в Украине до нескольких определенных дат.

Что нужно знать:

На платформе открыты рынки с прогнозами о прекращении огня до 28 февраля, 31 марта, 30 июня и до конца 2026 года

Чем ниже предполагаемый шанс события, тем выше возможная выплата

В последние недели по ряду позиций наблюдается изменение показателей

В Украине данная платформа заблокирована

Так, согласно последним данным на сайте, пользователи ставят вероятность прекращения огня в Украине до 28 февраля, до 31 марта, до 30 июля и до конца 2026 года.

Вероятность прекращения огня до 28 февраля 2026 года оценивается менее, чем в 1%. При ставке $100 потенциальный выигрыш составит $14 437,50.

Общая сумма ставок по этому событию уже превысила 4,7 миллионов долларов.

Стоит отметить, что столь высокая доходность связана с крайне низкой вероятностью положительного исхода.

Ставки на прекращение огня в Украине до 28 февраля 2026. Скриншот: Polymarket

В то же время прекращение огня между Россией и Украиной к 31 марта 2026 года на платформе прогнозов Polymarket оценивается всего в 3%. За последние недели показатель существенно снизился. При ставке $100 потенциальный выигрыш составит $2 941,18.

Общая сумма ставок по этому событию уже превысила 18,4 миллионов долларов.

Ставки на прекращение огня в Украине до 31 марта 2026. Скриншот: Polymarket

Более долгосрочный сценарий выглядит куда более оптимистичнее, ведь вероятность прекращения огня оценивается в 20%. Однако за последнее время статистика пошла вниз. При ставке $100 потенциальный выигрыш составит $500.

Общая сумма ставок по этому событию уже превысила 1,5 миллионов долларов.

Ставки на прекращение огня в Украине до 30 июня 2026. Скриншот: Polymarket

Самый большой шанс, согласно ставкам пользователей, остается на прекращение огня до конца 2026 года — 40%. При ставке $100 потенциальный выигрыш составит $250.

Общая сумма ставок по этому событию уже превысила 9,9 миллионов долларов.

Ставки на прекращение огня в Украине до конца 2026 года. Скриншот: Polymarket

Что такое Polymarket?

Данные из Polymarket – это не прогнозы экспертов или аналитиков, а реальные ставки. Люди ставят собственные деньги на вероятность тех или иных событий, ориентируясь на текущие новости, политическую ситуацию и собственные убеждения.

Однако такие маркеты не всегда отражают реальность. Крупнейший рынок на платформе сейчас именно об Украине, что подчеркивает значительный интерес к ее будущему и важность этой темы на международной арене.

