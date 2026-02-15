Путин готов остановить удары по Украине на 1 день: зачем и держала ли раньше РФ свое слово

В Москве назвали условие для прекращения ударов по Украине

Россия готова прекратить нанесение ударов по территории Украины в день волеизъявления граждан в случае, если Киев примет решение о проведении выборов.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин.

"Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, если Киев решится провести выборы", – сказал он.

Российский дипломат добавил, что сейчас вопрос о практической организации выборов на Украине не обсуждается.

Сколько длилось энергетическое перемирие

В конце января 2026 года в контексте переговоров о прекращении войны и на фоне экстремальных морозов обсуждалась пауза в ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "энергетическое перемирие" должно было длиться неделю, начиная с 30 января 2026 года.

Однако пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил согласие РФ на энергетическое перемирие, но только до 1 февраля.

Фактически возобновление ударов произошло по объектам энергетики произошло в ночь со 2 на 3 февраля 2026 года. Таким образом пауза между прекращением массированных атак и новым масштабным ударом по энергетической инфраструктуре составила 4 дня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Саймону Шустеру заявил, что идея проведения выборов во время войны — это, прежде всего, российская позиция. Таким образом Кремль, по его словам, хочет от него избавиться. Украинский лидер добавил, что готов провести выборы, но для этого нужна безопасность и прекращение огня.