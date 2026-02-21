Не только погода и новая тактика. Почему тяжело сбивать "шахеды" над Украиной

Работа мобильных групп зависит от многих факторов

В течение длительного времени Россия активно использует "шахеды" для атак, но многие понимают насколько их действительно трудно сбивать. Оказывается, успех работы ПВО зависит от многих факторов.

Что нужно знать:

На успех работы огневой группы сильно влияет погода

Применение реактивных дронов усложняет работу ПВО

Об этом рассказал Руслан Гайдай – командир группы спецназначения НГУ "Тайфун", в интервью DOU DefTech. По его словам, сбить дроны в процессе массированной атаки или даже налета достаточно сложно.

"Это очень такая сложная история. Элементарный пример. Мы приехали на точку, мы хотели сбить "шахеды". Мы приехали с мобильной огневой группой. У них классные пулемет, у них тепловые камеры, у них лазеры. Над нами летит табун "шахедов". Мы смотрим по карте они над нами летят. Высота 300 м, а там начинается облако. Оно заканчивается на 500 м. То есть до облака мы видим, над облаком видим. В облаке не видим", — говорит Гайдай.

По его словам, эта ситуация не совпадение, ведь операторы "шахедов" скорее всего специально их загнали в облако. В таком случае стрелять было нецелесообразно. Кроме того, россияне корректируют скорость полета дронов. Используют разные маневры и т.д.

Как говорит Гайдай, враг достаточно хитер в плане атак, не просто так использует реактивные дроны или гоняет их по кругу. У россиян есть тактика и ее главная цель — истощить ПВО и потерять как можно меньше "шахедов".

"Это как игра "Я знаю, что ты знаешь, что я знаю". Тактика россиян не стоит на месте, они хитрят", — говорит командир группы.

Напомним, Россия модернизировала дрон "Гарпию А-1". Уже известно, что изменилось и почему сбить стало сложнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия готовит массированный удар нового типа.