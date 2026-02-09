Был "лицом" Партии регионов: где сейчас Александр Ефремов и в чем его обвиняют в Украине

В свое время он был одним из самых влиятельных политиков эпохи Януковича

Александр Ефремов — известный украинский политик-регионал. Во времена Януковича он был главой фракции Партии регионов в Верховной Раде, а начинал свою карьеру в Луганской области. После начала полномасштабной войны политик исчез из медийного пространства и, как оказалось, сбежал из Украины.

"Телеграф" рассказывает, что известно об Александре Ефремове, где он сейчас и за что его судят в Украине.

Александр Ефремов — что о нем известно?

Александр Ефремов родился в Луганске 22 августа 1954 года, сейчас ему 71 год. В 1978 году он окончил Ворошиловградский машиностроительный институт, а в 1992 году получил диплом Киевского института политологии и социального управления по специальности "политолог".

Александр Ефремов начинал карьеру в Луганске. Фото: открытые источники

Его политическая карьера началась в 1997 году, когда он стал замгубернатора Луганской области. А с 1998 по 2005 год он возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Уже в 2006 году он стал народным депутатом от Партии регионов.

Ефремов — в прошлом один из самых влиятельных политиков Украины, он был лицом и многолетним лидером фракции Партии регионов. Его карьера неразрывно связана с Луганской областью и эпохой Виктора Януковича. Он был одним из тех, кто голосовал за скандальные "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

После победы Евромайдана Ефремов сбежал в Луганск и, по слухам, поддерживал связь с оккупантами в так называемой "ЛНР", однако сам это отрицал. После побега Януковича и развала Партии регионов Ефремов пропал из медийного пространства.

Александр Ефремов был лицом Партии регионов. Фото: открытые источники

Где сейчас Ефремов и за что его судят в Украине?

Как выяснили журналисты проекта "Схемы", Александр Ефремов сбежал из Украины через Словакию в марте 2022 года. А уже 22 декабря 2022 года получил российский паспорт и поселился в Москве. Оказалось, что у политика есть квартира в элитном столичном ЖК "Триумф-Палас". Его семья владеет там апартаментами общей стоимостью более 4 миллионов долларов, которые оформлены на сына.

Александр Ефремов сбежал из Украины в 2022 году. Фото: открытые источники

В Украине Александр Ефремов находится под следствием, однако его до сих пор не объявили в розыск. Он обвиняется в ряде уголовных правонарушений, среди которых государственная измена, содействие созданию террористической группировки "ЛНР", помощь в захвате зданий Луганской ОГА и СБУ в 2014 году. В ноябре 2024 года против экс-регионала были введены санкции СНБО, он лишен государственных наград.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Тимошенко в 2005 году, когда впервые стала премьером. Была с косой и в кружеве.