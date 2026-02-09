Ей лучше без Трампа? В фильме о Мелании заметили интересную деталь

В прокат вышел документальный фильм "Мелания: 20 дней до истории"

В мировой прокат вышла документальная картина о первой леди США "Мелания: 20 дней до истории". В ней показаны эпизоды с Меланией Трамп за 20 дней ее жизни в январе 2025 года, посвященных подготовке к инаугурации ее мужа и возвращению в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

В фильме пользователи заметили интересную деталь, которая может указывать на то, что сдержанная и безэмоциональная первая леди чувствует себя куда счастливее, когда рядом нет ее мужа Дональда Трампа. Об этом пишет The Mirror.

Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Как рассказывается в фильме, Мелания чаще всего сама планирует свой график, чередуя встречи, примерки и тихие моменты, преимущественно без мужа, который появляется лишь ненадолго. Как считают зрители, эти тихие моменты наедине только подчеркивают, что Мелания любит уединение и чувствует себя в нем лучше, чем на публике или рядом с Дональдом. Первая леди предпочитает структурированность своего распорядка дня и контроль над ситуацией. Она чувствует себя наиболее комфортно в уединенной обстановке, где уделяет внимание деталям.

Мелания Трамп уже второй раз стала первой леди США. Фото: Getty Images

По данным издания, подтверждает это предположение и эксперт по поведенческой уверенности Шелли Дар. Она говорит, что то, что многие воспринимают как дискомфорт первой леди, на самом деле может быть чем-то совершенно иным.

Когда мы анализируем поведение Мелании Трамп, может показаться, что она грустит или волнуется, но на самом деле мы видим ее сдержанность объясняет эксперт

По ее словам, умение Мелании Трамп держаться на публике очень контролируемое, нейтральное и обдуманное. Она просто сдержанный человек и может расслабиться только наедине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в кабинете Мелании заметили интересную женщину на картине. Она похожа на всех трех жен Трампа.