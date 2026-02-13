Она дважды ее меняла. Какая фамилия была у Юлии Тимошенко до замужества

Политик не всегда носила фамилию Тимошенко

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики, она при власти уже почти 30 лет. Электорат знает ее под фамилией Тимошенко, однако она не всегда носила эту фамилию. При рождении политика звали по другому.

Что стоит знать:

При рождении — Юлия Владимировна имела фамилию Григян, а после замужества — Тимошенко

Вопреки версиям об армянском происхождении, сама Тимошенко заявляет о латышских корнях отца

С трех лет Юлию воспитывала только мать, что и стало причиной смены фамилии на Телегину перед окончанием школы

"Телеграф" рассказывает, что известно смене фамилии Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко. Фото: открытые источники

Юлия Владимировна не всегда была Тимошенко

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года, сейчас ей 65 лет. Она выросла в Днепре и при рождении получила фамилию отца — Григян.

Отец политика — Владимир Абрамович Григян. В СМИ встречались версии об ее армянских корнях из-за созвучия фамилии Григян. Однако сама Юлия Владимировна заявляла, что по линии отца у нее латышские корни (настоящая фамилия якобы Григянис, которая была изменена из-за ошибок или советской бюрократии).

Юлия Тимошенко в юности носила фамилию Григян. Фото: открытые источники

Мать — Людмила Николаевна Телегина. По словам Юлии Тимошенко, ее мать и все предки по этой линии — украинцы "до десятого колена".

Отец оставил семью, когда Юлии было около трех лет, поэтому ее воспитанием в основном занималась мать. Перед окончанием школы будущий политик сменила фамилию на фамилию матери и стала Телегиной. А после замужества в 1979 году взяла фамилию супруга — Тимошенко.

Юлия Тимошенко в школьные годы. Фото: открытые источники

