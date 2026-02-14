Уроженец Украины спустя годы оказался за решеткой в России. Где похоронен и как выглядит могила певца Захарова

Артиста не стало на 69 году жизни

В этот день, 14 февраля, исполняется годовщина смерти известного советского певца Сергея Захарова. Мало кто знает, что родился он в украинском Николаеве.

Что нужно знать:

Сергей Захаров родился в семье военного

Настоящую известность ему принесла роль в фильме "Небесные ласточки" и популярные эстрадные хиты 1970-х

Артист скончался в 2019 году и был похоронен под Санкт-Петербургом

Захаров родился 1 мая 1950 года в семье военного. С самого детства он тянулся к музыке — и это неудивительно, ведь его дед, Исаак Янковский, на протяжении 30 лет играл на трубе в оркестре Николаевского драматического театра. Спустя время семья перебралась в Москву, после чего отца направили на космодром Байконур работать заправщиком ракетного топлива. Там Захаровы прожили 13 лет.

Сергей Захаров в молодости

В 16 лет Сергей вступил в брак с россиянкой Аллой Самигулиной. В 1969 году у супругов родилась единственная дочь Наталья.

Певец с женой Аллой и дочерью Натальей

В 1971 году будущий артист стал студентом московского музыкального училища и вскоре занял место солиста Государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Утесова. Уже в 1970-х годах Захаров вошел в число самых востребованных исполнителей СССР.

Особый всплеск популярности ему принесла одна из центральных ролей в музыкальной комедии "Небесные ласточки" режиссера Леонида Квинихидзе, где он снимался вместе с Людмилой Гурченко (уроженкой Харькова), Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.

Сергей Захаров в фильме "Небесные ласточки"

В 1974 году Захаров представил дебютный альбом, а спустя три года он был осужден за конфликт с администратором и провел год в заключении в Сланцах Ленинградской области. Выйдя на свободу, он вернулся к концертной деятельности. В его репертуаре — такие известные композиции, как "Три белых коня", "Очи черные", "Есть только миг" и "Королева красоты".

В 1996 году исполнитель пережил клиническую смерть, причиной которой стало сильное переутомление после серии концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина. В последние годы он жил и работал в Москве, Санкт-Петербурге и в пригороде северной столицы РФ — Зеленогорске.

Смерть и могила Сергея Захарова

Артист скончался 14 февраля 2019 года в возрасте 68 лет в одной из московских клиник. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание прошло в Центральном зале второго крематория на Николо-Архангельском кладбище Московской области, после чего прах был захоронен на Зеленогорском кладбище неподалеку от Санкт-Петербурга (участок 4).

Ранее мы рассказывали, где похоронен Сергей Сивохо и как выглядит его могила. Оказывается, место захоронения юмориста находится в оккупированном городе.