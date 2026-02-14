Здесь собирались криминальные авторитеты. Как выглядело популярное кафе Луганщины

В этом заведении в 90-е застрелили одного из известных бандитов

В Украине в советские времена и в 90-е существовало немало заведений, которые были популярны. В Северодонецке в Луганской области таким было кафе "Шахматное", где собирались преимущественно криминальные авторитеты.

"Телеграф" расскажет об этом заведении, а также, что в нем особенного. Заметим, что до 90-х кафе называлось "Русский чай" и было чем-то вроде буфета.

Но после распада СССР его переименовали в "Шахматное". Основой для названия служило то, что в кафе любили собираться игроки в шахматы. Однако владельцем заведения стал Виктор Химченко, которого больше знали в городе как Химу. Он занимался боксом, воевал в Афганистане, а когда вернулся в Северодонецк, основал спортивный клуб "Спрут". Там Хима собрал молодых ребят и тренировал их кикбоксингу.

Кафе "Шахматное". Фото: "Бабель"

Сначала кафе имело типичный интерьер для тех времен — простые столики и стулья, скудное меню с напитками и легкими блюдами. Но особенностью заведения был задний двор, вымощенный бетонными квадратными плитами, идеально подходившими для игры большими шахматами.

Задний двор кафе "Шахматное". Фото: "Бабель"

Почти сразу после приватизации Химченко "Шахматного", оно стало постоянным местом собраний и громких гуляний бандитов. Сюда не ходили обычные люди, а тем более молодежь, а в некоторые дни обходили кафе десятым путем.

Виктор Химченко по центру

Известно, что в ночь на 17 мая 1999 года в кафе праздновали день рождения криминального авторитета с Солнцевской группировке. На празднике был и Химченко. Около трех утра они с именинником вышли с кафе. Напротив входа стояли киллеры: один стрелял из автомата, другой из пистолета. Солнцевский авторитет скончался на месте, Химченко спрятался за бампер авто, получил ранения, но выжил.

Однако жизнь Химы оборвалась в 2002, его застели в собственном подъезде. После смерти Химченко кафе несколько раз меняло владельцев, но так и не вернуло свою популярность.

