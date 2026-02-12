Внешность звездной актрисы-красотки заметно меняется из-за болезни: такой недуг был у жены Ленина (фото)

Болезнь отразилась на ее лице и фигуре

Звезда популярного сериала "Пацаны" Эрин Мориарти, чья утонченная внешность долгое время была предметом споров и слухов о неудачной пластике, решилась на откровенное признание. Актриса официально подтвердила, что резкие изменения в ее лице и теле — не результат работы хирургов, а следствие тяжелого аутоиммунного заболевания.

Что нужно знать:

Эрин Мориарти объявила о диагнозе болезни Грейвса

Оно вызывает изменения во внешности и метаболизме актрисы

В июне 2025 года Эрин сообщила своим поклонникам, что у нее диагностирована болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб). Это то самое заболевание, которым страдала Надежда Крупская, жена Владимира Ленина. Недуг поражает щитовидную железу и вызывает избыток гормонов, что напрямую отражается на внешнем виде: резкая потеря или набор веса, изменения в области глаз, постоянная усталость и тремор.

Могу сказать одно: если бы я не списала все на стресс и усталость, я бы обнаружила это раньше. Аутоиммунные заболевания проявляются у каждого человека по-разному. Ваш опыт будет отличаться от моего. Мой опыт будет отличаться от вашего. Возможно, значительно, возможно, незначительно Эрин Мориарти

Надежда Крупская и Эрин Мориарти сейчас

Фото до и после

Сравнивая фото актрисы времен первых сезонов "Пацанов" и ее свежие снимки 2024-2025 годов, зрители отмечали трансформацию скул и подбородка. Актриса подчеркивает: болезнь изменила ее метаболизм. В своем Instagram она отметила, что как только началось лечение, "свет начал возвращаться", но организму все еще нужно время на восстановление.

1 фото - Эрин Мориарти с первых сезонов, 2 фото - актриса сильно похудела

Эрин Мориарти - до и после сброса веса

Ранее актриса подверглась жесткой критике со стороны телеведущей Мегин Келли, которая обвинила ее в "зависимости от пластики". Теперь, когда диагноз раскрыт, многие фанаты приносят извинения за травлю.

Как Эрин Мориарти выглядит сейчас: фото

Сейчас Эрин Мориарти заметно прибавила в весе. Фото: Getty Images

Эрин Мориарти. Фото: instagram.com/erinelairmoriarty Эрин Мориарти. Фото: instagram.com/erinelairmoriarty

