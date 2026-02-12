Внешность звездной актрисы-красотки заметно меняется из-за болезни: такой недуг был у жены Ленина (фото)
Болезнь отразилась на ее лице и фигуре
Звезда популярного сериала "Пацаны" Эрин Мориарти, чья утонченная внешность долгое время была предметом споров и слухов о неудачной пластике, решилась на откровенное признание. Актриса официально подтвердила, что резкие изменения в ее лице и теле — не результат работы хирургов, а следствие тяжелого аутоиммунного заболевания.
Что нужно знать:
- Эрин Мориарти объявила о диагнозе болезни Грейвса
- Оно вызывает изменения во внешности и метаболизме актрисы
В июне 2025 года Эрин сообщила своим поклонникам, что у нее диагностирована болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб). Это то самое заболевание, которым страдала Надежда Крупская, жена Владимира Ленина. Недуг поражает щитовидную железу и вызывает избыток гормонов, что напрямую отражается на внешнем виде: резкая потеря или набор веса, изменения в области глаз, постоянная усталость и тремор.
Могу сказать одно: если бы я не списала все на стресс и усталость, я бы обнаружила это раньше. Аутоиммунные заболевания проявляются у каждого человека по-разному. Ваш опыт будет отличаться от моего. Мой опыт будет отличаться от вашего. Возможно, значительно, возможно, незначительно
Фото до и после
Сравнивая фото актрисы времен первых сезонов "Пацанов" и ее свежие снимки 2024-2025 годов, зрители отмечали трансформацию скул и подбородка. Актриса подчеркивает: болезнь изменила ее метаболизм. В своем Instagram она отметила, что как только началось лечение, "свет начал возвращаться", но организму все еще нужно время на восстановление.
Ранее актриса подверглась жесткой критике со стороны телеведущей Мегин Келли, которая обвинила ее в "зависимости от пластики". Теперь, когда диагноз раскрыт, многие фанаты приносят извинения за травлю.
Как Эрин Мориарти выглядит сейчас: фото
