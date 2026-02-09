Что с ним случилось? В сети заметили странную деталь во внешности Трампа (фото)

Одиозный президент показался без фирменного загара

В сети обсуждают фотографии президента США с заметно более светлым, чем обычно, оттенком кожи. Снимки были сделаны 1 февраля на свадебной церемонии в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, и его внешний вид вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей.

Что нужно знать:

В центре внимания оказались снимки Дональда Трампа на свадьбе во Флориде

Обсуждение внешности политика быстро разгорелось в соцсети

Трамп попозировал фотографам на свадьбе заместителя главы аппарата Белого дома Дэна Скавино, состоявшейся во Флориде. Американцы обратили внимание, что его цвет лица выглядел значительно бледнее привычного бронзово-оранжевого оттенка, с которым он ассоциируется уже много лет.

Фото: Getty Images

Изменение внешности быстро стало темой обсуждения в соцсети X. Комментаторы разделились: одни резко высмеивали непривычный образ, другие, наоборот, заявили, что без яркого загара Трамп выглядит более естественно.

Он старый, но на самом деле без оранжевого грима он выглядит лучше пишут в соцсети X

Фото: Getty Images

Вопрос о характерном оттенке кожи политика поднимается не впервые. Ранее в его окружении утверждали, что дело в особенностях внешности и минимальном использовании пудры перед телеэфирами. Однако визажисты и наблюдатели не раз высказывали мнение, что эффект может быть связан с использованием автозагара или бронзирующих средств.

Французский визажист Одри Лефевр, работавшая с семьей Трампа в прошлом, рассказала журналистам издания Independent, что подобный тон чаще всего достигается именно средствами для искусственного загара. По ее словам, по линии роста волос заметно, что кожа у него от природы очень светлая.

Новый фотосет лишь подогрел давние споры о том, является ли яркий загар частью имиджа Трампа или результатом косметических процедур.

Конечно, для телевидения это необходимо, это своего рода обязательное условие. Но, на мой взгляд, это в основном автозагар Одри Лефевр французский визажист

Спустя несколько дней Трамп вновь вышел в свет с привычным бронзово-оранжевым оттенком кожи. Независимо от того, связан ли этот эффект с автозагаром или косметическими средствами, от своего узнаваемого образа политик, похоже, отказываться не намерен.

Трамп на молитвенном завтраке 5 февраля в Вашингтоне. Фото: Getty Images

Отметим, что последние события с участием президента США все чаще вызывают озабоченность его здоровьем. Ранее "Телеграф" писал, что не так со здоровьем Дональда Трампа.