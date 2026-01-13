Конкурировала на выборах с Зеленским и думала о суициде: куда пропала харьковская соратница Януковича Инна Богословская
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
После провала на выборах в 2019 году она исчезла с политических радаров
Инна Богословская — известный политик "старой школы", общественный деятель и юрист. В свое время она была народным депутатом и соратницей Януковича, однако вышла из фракции "Партии Регионов" в начале Евромайдана. После провала на президентских выборах в 2019 году она пропала из медийного пространства.
Что стоит знать:
- Инна Богословская была депутатом и соратницей Януковича, но покинула его партию в начале Евромайдана
- После провала на президентских выборах 2019 года она окончательно ушла из политики
- Сейчас она живет в Украине, занимается бизнес-консалтингом и развивает свой менторский проект
"Телеграф" рассказывает, что известно о деятельности Инны Богословской и где она сейчас.
Инна Богословская — что о ней известно?
Инна Богословская родилась в Харькове 5 августа 1960 года, сейчас ей 65 лет. После школы с отличием окончила Харьковский юридический институт, а потом училась в аспирантуре Института государства и права АН СССР.
После учебы работала в Харьковской областной коллегии адвокатов. А в 1991 году основала одну из первых частных юридических фирм в Харькове. Богословская сделала также хорошую политическую карьеру и в свое время стала заметной фигурой на политической арене Украины.
Она трижды избиралась народным депутатом — в III, VI и VII созывах Верховной Рады. В 2003-2004 годах возглавляла госкомитет комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. А в 2007 году занимала должность замминистра юстиции.
На протяжении своей политической карьеры Богословская в разное время возглавляла "Конституционно-демократическую партию", объединение "Вече Украины", была одним из лидеров "Команды озимого поколения".
Долгое время Богословская состояла во фракции "Партии регионов" и была соратницей Виктора Януковича. Однако в 2013 году, когда начались события на Майдане, она вышла из фракции.
В 2010 и 2019 годах Инна Богословская баллотировалась в президенты Украины. Однако на последних выборах, когда она конкурировала с Владимиром Зеленским и другими кандидатами, набрала всего 0,09% голосов. На этом ее политическая карьера закончилась.
Мысли о самоубийстве
В 2022 году Богословская впервые за долгое время дала интервью, в котором рассказала, что имела серьезные финансовые проблемы. В частности, она переживала, сможет ли выплатить кредит на дом, который взяла в 60 лет.
Политик призналась, что в то время даже думала о самоубийстве. Однажды она вышла из машины и час смотрела на дорогу, на которой было движение в три полосы. Она хотела броситься под колеса, но удержалась.
Я так вышла из машины, а мимо меня три ряда едут. И я все время, ну долго, может, час или больше чуть-чуть, я боролась с диким желанием прыгнуть под эти машины. И это было достаточно серьезно
Где сейчас и чем занимается Богословская?
После провала на выборах в 2019 году Богословская заявила, что уходит из политики. Она сосредоточилась на общественной и менторской деятельности.
В 2022 году, когда началась полномасштабная война, экс-политик осудила российскую агрессию и осталась в Украине. Сейчас Богословская позиционирует себя как ментор и основательница проекта BIG Platforma. Занимается бизнес-консалтингом и проводит мотивационные лекции.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько детей у Королевской и как выглядит девочка, которую она удочерила. Об этом мало кто знает.