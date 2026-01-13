Конкурировала на выборах с Зеленским и думала о суициде: куда пропала харьковская соратница Януковича Инна Богословская

После провала на выборах в 2019 году она исчезла с политических радаров

Инна Богословская — известный политик "старой школы", общественный деятель и юрист. В свое время она была народным депутатом и соратницей Януковича, однако вышла из фракции "Партии Регионов" в начале Евромайдана. После провала на президентских выборах в 2019 году она пропала из медийного пространства.

Что стоит знать:

Инна Богословская была депутатом и соратницей Януковича, но покинула его партию в начале Евромайдана

После провала на президентских выборах 2019 года она окончательно ушла из политики

Сейчас она живет в Украине, занимается бизнес-консалтингом и развивает свой менторский проект

"Телеграф" рассказывает, что известно о деятельности Инны Богословской и где она сейчас.

Инна Богословская. Фото: facebook.com/inna.bogoslovska/

Инна Богословская — что о ней известно?

Инна Богословская родилась в Харькове 5 августа 1960 года, сейчас ей 65 лет. После школы с отличием окончила Харьковский юридический институт, а потом училась в аспирантуре Института государства и права АН СССР.

После учебы работала в Харьковской областной коллегии адвокатов. А в 1991 году основала одну из первых частных юридических фирм в Харькове. Богословская сделала также хорошую политическую карьеру и в свое время стала заметной фигурой на политической арене Украины.

Инна Богословская сделала успешную политическую карьеру. Фото: facebook.com/inna.bogoslovska/

Она трижды избиралась народным депутатом — в III, VI и VII созывах Верховной Рады. В 2003-2004 годах возглавляла госкомитет комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. А в 2007 году занимала должность замминистра юстиции.

На протяжении своей политической карьеры Богословская в разное время возглавляла "Конституционно-демократическую партию", объединение "Вече Украины", была одним из лидеров "Команды озимого поколения".

Инна Богословская трижды была нардепом. Фото: LB.ua

Долгое время Богословская состояла во фракции "Партии регионов" и была соратницей Виктора Януковича. Однако в 2013 году, когда начались события на Майдане, она вышла из фракции.

В 2010 и 2019 годах Инна Богословская баллотировалась в президенты Украины. Однако на последних выборах, когда она конкурировала с Владимиром Зеленским и другими кандидатами, набрала всего 0,09% голосов. На этом ее политическая карьера закончилась.

Инна Богословская ушла из политики в 2019 году. Фото: facebook.com/inna.bogoslovska/

Мысли о самоубийстве

В 2022 году Богословская впервые за долгое время дала интервью, в котором рассказала, что имела серьезные финансовые проблемы. В частности, она переживала, сможет ли выплатить кредит на дом, который взяла в 60 лет.

Инна Богословская в 2025 году отметила 65-летие. Фото: facebook.com/inna.bogoslovska/

Политик призналась, что в то время даже думала о самоубийстве. Однажды она вышла из машины и час смотрела на дорогу, на которой было движение в три полосы. Она хотела броситься под колеса, но удержалась.

Я так вышла из машины, а мимо меня три ряда едут. И я все время, ну долго, может, час или больше чуть-чуть, я боролась с диким желанием прыгнуть под эти машины. И это было достаточно серьезно призналась Богословская

Где сейчас и чем занимается Богословская?

После провала на выборах в 2019 году Богословская заявила, что уходит из политики. Она сосредоточилась на общественной и менторской деятельности.

Инна Богословская сейчас. Фото: https://www.instagram.com/innabogoslovskaya/

В 2022 году, когда началась полномасштабная война, экс-политик осудила российскую агрессию и осталась в Украине. Сейчас Богословская позиционирует себя как ментор и основательница проекта BIG Platforma. Занимается бизнес-консалтингом и проводит мотивационные лекции.

Инна Богословская сейчас. Фото: https://www.instagram.com/innabogoslovskaya/

