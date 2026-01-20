Почему в больницах могут отключать свет? Минздрав объяснил, какие учреждения являются "критическими"

Больницы имеют приоритет в получении электроэнергии

Могут ли маленькие больницы или амбулатории в селах иметь проблемы с электроснабжением из-за правил формирования перечня "критически важных"? Что известно о новых правилах в связи с критической ситуацией в энергетике.

Что нужно знать:

В список приоритетного энергоснабжения включают только медобъекты с подключенной мощностью от 100 кВт

Перечни формируют областные и городские военные администрации.

Больницу могут не включить в приоритетный список большое количество потребителей на линии

Все медучреждения должны быть обеспечены резервным питанием не менее 24 часов

Как стало известно "Телеграфу" из ответа Министерства здравоохранения — в перечень "критических" включают объекты внесенные в Госреестр и имеющие подключенную электрическую мощность не менее 100 кВт. Именно таким объектам должны обеспечивать приоритетное электроснабжение даже при ограничении.

Больницы нуждаются в функционировании многих аппаратов

Эти перечни формируют и утверждают областные и Киевская городские военные администрации и согласовывает Госэнергонадзор. В них входят больницы и другие медицинские учреждения, которым устанавливается минимально гарантированная нагрузка и которые не отключаются от света в общем порядке. Однако, даже если объект формально критически важен, его не внесут в перечень приоритетного электроснабжения, если он подключен к той же электролинии, что и другие потребители, и суммарная мощность этих "соседних" потребителей превышает 100 кВт.

Ответ МОЗ по запросу "Телеграфа"

Ответ МОЗ по запросу "Телеграфа"

Ответ МОЗ по запросу "Телеграфа"

Могут ли исключить больницу из перечня критической инфраструктуры

Если все "приоритетные" объекты вместе потребляют слишком много электроэнергии — более 15% от максимальной, которую область обычно потребляет днем зимой, — тогда областные или Киевские городские власти имеют право пересмотреть список таких объектов. Для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей лимит больше — более 30%.

Часть объектов могут исключить из списка тех, кого не отключают от света, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Но будут исключать не всех подряд, а с учетом того:

насколько объект является критически важным,

и степень "влияния указанных объектов на обеспечение жизненно важных функций".

Более того, из-за чрезвычайной ситуации в энергетике правительство разрешило областным администрациям и Киеву пересмотреть списки "приоритетных" потребителей и сократить их, чтобы больше электричества направить населению. Однако больницы не должны отключать.

Мероприятия …не применяются к учреждениям здравоохранения, учебным заведениям, объектам жизнеобеспечения населения и оборонно-промышленному комплексу говорится в ответе на запрос

Что с меньшими больницами?

Все объекты, внесенные в перечень критически важных, должны иметь резервное питание (генераторы и т.п.), чтобы в случае аварийного отключения света они могли работать автономно не менее 24 часов. Среди них все заведения спроможной сети (кластерные, сверхкластерные, общие, оказывающие первичную медпомощь) и многопрофильные больницы Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей и города Киев обеспечены ими. Часть медучреждений имеют солнечные батареи.

Общие заведения состоятельной сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове в начале января внезапно отключили электроснабжение в нескольких больницах. При этом резервного питания у них не было. Виновных в инциденте так и не обнаружили.