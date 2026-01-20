Почему в больницах могут отключать свет? Минздрав объяснил, какие учреждения являются "критическими"
Больницы имеют приоритет в получении электроэнергии
Могут ли маленькие больницы или амбулатории в селах иметь проблемы с электроснабжением из-за правил формирования перечня "критически важных"? Что известно о новых правилах в связи с критической ситуацией в энергетике.
Что нужно знать:
- В список приоритетного энергоснабжения включают только медобъекты с подключенной мощностью от 100 кВт
- Перечни формируют областные и городские военные администрации.
- Больницу могут не включить в приоритетный список большое количество потребителей на линии
- Все медучреждения должны быть обеспечены резервным питанием не менее 24 часов
Как стало известно "Телеграфу" из ответа Министерства здравоохранения — в перечень "критических" включают объекты внесенные в Госреестр и имеющие подключенную электрическую мощность не менее 100 кВт. Именно таким объектам должны обеспечивать приоритетное электроснабжение даже при ограничении.
Эти перечни формируют и утверждают областные и Киевская городские военные администрации и согласовывает Госэнергонадзор. В них входят больницы и другие медицинские учреждения, которым устанавливается минимально гарантированная нагрузка и которые не отключаются от света в общем порядке. Однако, даже если объект формально критически важен, его не внесут в перечень приоритетного электроснабжения, если он подключен к той же электролинии, что и другие потребители, и суммарная мощность этих "соседних" потребителей превышает 100 кВт.
Могут ли исключить больницу из перечня критической инфраструктуры
Если все "приоритетные" объекты вместе потребляют слишком много электроэнергии — более 15% от максимальной, которую область обычно потребляет днем зимой, — тогда областные или Киевские городские власти имеют право пересмотреть список таких объектов. Для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей лимит больше — более 30%.
Часть объектов могут исключить из списка тех, кого не отключают от света, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Но будут исключать не всех подряд, а с учетом того:
- насколько объект является критически важным,
- и степень "влияния указанных объектов на обеспечение жизненно важных функций".
Более того, из-за чрезвычайной ситуации в энергетике правительство разрешило областным администрациям и Киеву пересмотреть списки "приоритетных" потребителей и сократить их, чтобы больше электричества направить населению. Однако больницы не должны отключать.
Мероприятия …не применяются к учреждениям здравоохранения, учебным заведениям, объектам жизнеобеспечения населения и оборонно-промышленному комплексу
Что с меньшими больницами?
Все объекты, внесенные в перечень критически важных, должны иметь резервное питание (генераторы и т.п.), чтобы в случае аварийного отключения света они могли работать автономно не менее 24 часов. Среди них все заведения спроможной сети (кластерные, сверхкластерные, общие, оказывающие первичную медпомощь) и многопрофильные больницы Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей и города Киев обеспечены ими. Часть медучреждений имеют солнечные батареи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове в начале января внезапно отключили электроснабжение в нескольких больницах. При этом резервного питания у них не было. Виновных в инциденте так и не обнаружили.