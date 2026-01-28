Вместе с сыном вступил в ряды ВСУ: где служит "свободовец" Олег Тягнибок и как сейчас выглядит

В большую политику Тягнибок пришел в 1994 году

Главный "свободовец" Олег Тягнибок был народным депутатом трех созывов и одним из главных "лиц Майдана". А с 2022 года политик, как и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, пополнил ряды ВСУ и продолжает защищать Украину от российских захватчиков.

Что известно:

Олег Тягнибок пришел в политику в 1994 году, возглавил партию "Свобода" и был депутатом III, IV и VII созывов Верховной Рады

Во время Революции Достоинства Олег Тягнибок был одним из главных лидеров оппозиции

С 2022 году экс-депутат пополнил ряды ВСУ, а вслед за ним воевать пошел и его сын Гордей

Олег Тягнибок — что о нем известно

Украинский политик Олег Тягнибок родился во Львове в 1968 году. Здесь он окончил школу, а затем получил высшее образование: сначала в медицинском институте по специальности "хирург", а позже получил диплом юриста.

Олег Тягнибок трижды был нардепом, Фото: oleh.tyahnybok

Политическую деятельность Тягнибок начал в 1994 году, став депутатом Львовского областного совета. Со временем он продвигался по карьерной лестнице и в 2004 году стал лидером Всеукраинского объединения "Свобода". Олег Тягнибок был народным депутатом трех созывов (III, IV и VII) и дважды баллотировался в президенты (в 2010 и 2014 годах).

Олег Тягнибок - лидер партии "Свобода" Фото: oleh.tyahnybok

Во время Революции Достоинства Тягнибок вместе с Виталием Кличко и Арсением Яценюком стал одним из ключевых лидеров оппозиции. Его часто называют "лицом Майдана", поскольку политик регулярно выступал на главной сцене, поддерживал активистов и просил их не поддаваться на провокации.

Олега Тягнибока называют "лицом Майдана", Фото: oleh.tyahnybok

Где сейчас Олег Тягнибок и как выглядит

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Олег Тягнибок вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас он имеет звание подполковника. По данным соцсетей, Тягнибок служит в 128-й механизованой бригаде "Дикое поле".

Олег Тягнибок воюет в ВСУ, Фото: oleh.tyahnybok

Следом за ним воевать пошел и сын Гордей. Молодой человек присоединился к батальону "Сила Свободы" 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж". В мае 2024 года Олег Тягнибок сообщил, что его наследник получил ранение на Бахмутском направлении. Гордея эвакуировали через Славянск на Днепр, он успешно восстановился и вскоре снова вернулся на фронт.

Сын Тягнибока служит в Нацгвардии, Фото: oleh.tyahnybok

Политик активно ведет страницу в Facebook, где делится важными новостями о событиях в Украине, а также достижениями своей бригады на фронте. В ноябре 2025 года его сын Гордей, дослужившись до старшего лейтенанта НГУ, был награжден медалью "За военную службу Украине".

Сын Тягнибока получил награду, Фото: oleh.tyahnybok

"Телеграф" писал ранее, куда пропал Сергей Тигипко и чем занимается. Он едва не стал президентом, затем ушел в тень?