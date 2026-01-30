От нардепа-скандалиста до лейтенанта ВСУ: где сейчас Владимир Парасюк и как он теперь выглядит

Он был сотником Майдана и скандальным депутатом, который устраивал драки

Владимир Парасюк — известный общественный и политический деятель, который прославился во времена Евромайдана. В 2014 году он стал народным депутатом и часто участвовал в драках с бывшими регионалами и силовиками. Во время полномасштабной войны экс-депутат пошел служить в Вооруженные силы Украины.

Что стоит знать:

Владимир Парасюк стал известен благодаря ультиматуму Януковичу со сцены Майдана

В 2014 году он был избран народным депутатом, где запомнился активным участием в потасовках

С начала полномасштабной войны он служит в ССО и получил звание лейтенанта

"Телеграф" рассказывает, что известно про Владимира Парасюка и где он сейчас.

Владимир Парасюк. Фото: https://www.pravda.com.ua/

Владимир Парасюк — что о нем известно?

Владимир Парасюк родился 9 июля 1987 года в селе Майдан Львовской области, сейчас ему 38 лет. Он окончил Львовский национальный университет по специальности "Электроника", а позже изучал право в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. До Майдана и политики Парасюк играл в КВН и занимался малым бизнесом.

Его политический путь начался во времена Евромайдана. Его заявление-ультиматум 21 февраля 2014 года со сцены Майдана, в котором он требовал отставки Януковича, считается одним из переломных моментов Революции Достоинства.

Владимир Парасюк до войны в Украине. Фото: https://www.facebook.com/parasiuk87

На выборах в 2014 году Владимир был избран народным депутатом. Он работал в комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Парасюк запомнился украинцам не столько законотворчеством, сколько драками и потасовками.

Владимир Парасюк с 2022 года служит в ВСУ. Фото: https://www.facebook.com/parasiuk87

Где сейчас Владимир Парасюк?

С начала полномасштабной войны в Украине Владимир Парасюк вступил в ряды ВСУ. Он принимал участие в боях на Киевском, Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. Бывший депутат прошел путь от рядового солдата до офицера — теперь он лейтенант.

Владимир Парасюк в ВСУ. Фото: https://www.facebook.com/parasiuk87

Известно, что Парасюк воюет в составе 8-го отдельного полка специального назначения (ССО). Теперь он ведет менее публичный образ жизни, однако время от времени дает интервью и публикует новые посты в соцсетях.

Так, последний пост в его Facebook датирован 13 января 2026 года. В нем он поделился мыслями относительно отпуска.

Когда ты 4 года на войне. И между всем этим проскакивает отпуск, ты вместо того, чтобы выспаться, наоборот боишься тратить время на сон. Хочется, чтобы день был максимально длинным. Чтобы каждый час потратить там, где тебе хорошо написал Парасюк

Пост Парасюка в Фейсбук 13 января

Так сейчас выглядит Владимир Парасюк. Фото: https://www.facebook.com/parasiuk87

