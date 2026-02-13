Грозит ли Киеву канализационный коллапс? Ответ экспертов

Последствия повреждения объекта могут стать катастрофическими

МВД Украины предупредило о риске новых ударов по критической инфраструктуре и призвало граждан подготовить запас воды. Тем временем мониторинговые каналы сообщили о потенциальной уязвимости Бортнической станции аэрации. "Телеграф" разобрался, чем может обернуться возможный вывод объекта из строя.

Главный канализационный узел столицы

Бортническая станция аэрации — стратегически важный объект жизнеобеспечения столицы на левом берегу Киева. Это единственный комплекс очистки сточных вод для города и ряда населенных пунктов Киевской области.

По информации мониторинговых каналов, именно этот он может рассматриваться врагом как одна из потенциальных целей. Станция очищает сточные воды Киева, а также близлежащих городов.

Бортническая станция аэрации

Она состоит из трех блоков очистки стоков, трех цехов обработки осадка и вспомогательных подразделений. Проектная мощность станции составляет 1,8 млн м³ сточных вод в сутки.

Грозит ли Киеву коллапс канализации

Александр Сергиенко, директор "Института города", объясняет, что для Киева этот объект не является настолько важным, как для городов, расположенных ниже по течению Днепра.

"Если разобьют этот объект, то Киев как раз от этого не пострадает. Но те города, которые ниже, будут из Днепра брать неочищенную воду, вот в чем проблема", — объясняет эксперт.

Возможными последствиями повреждения станции для городской инфраструктуры называют переполнение коллекторов, а также выход из строя инженерных сетей. Однако такой вариант Александр Сергиенко также отрицает и объясняет, что канализационные воды собираются со всего Киева и идут в главный канализационный коллектор, имеющий две ветки.

Все это идет на Бортническую станцию. Это очень разветвленная система, там проходит несколько стадий очистки. И только остатки остаются на так называемых полях аэрации. Это определенные отстойники, где твердая фракция опадает в осадок. Если разрушат систему очистки, которая сейчас работает на Бортнической станции, то они пойдут дальше в Днепр, неочищенные. А переполниться канализация не может Александр Сергиенко

Александр Сергиенко

Александр Сергиенко добавляет, что в Киеве функционируют около 30-32 насосных канализационных станций, которые обеспечивают перекачку стоков с учетом сложного рельефа города.

"Все они имеют резервные источники питания. Около двух лет назад город закупил резервные генераторы, и сегодня практически вся система водоснабжения и канализации подкреплена автономным питанием. Если исчезает электроэнергия, автоматически запускаются генераторы, есть запасы дизельного топлива, и система продолжает работать", — объясняет эксперт.

Отдельно он подчеркивает, что система водоотведения работает по тому же принципу.

"В случае отключения электроэнергии запускаются генераторы, поэтому переполнения системы не произойдет. Состояние Бортнической станции аэрации на это не влияет. Если же станция будет разрушена, проблемы возникнут у городов, расположенных ниже по течению Днепра. Им придется осуществлять более тщательную, сложную и дорогостоящую очистку воды", — резюмирует он.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в свою очередь предупреждает, что удар по Бортнической станции аэрации способен вызвать не только экологические, но и санитарно-эпидемиологические проблемы, так как без полноценной очистки стоков в городе будет расти риск инфекций.

Олег Попенко

Он подчеркивает, что система канализации является базовой для функционирования мегаполиса, а ее остановка быстро парализует повседневную жизнь.

"Канализация — это основа жизнедеятельности любого мегаполиса. Если система водоотведения остановится, последствия станут ощутимыми очень быстро, независимо от времени года. В городе тысячи жилых домов, офисов и торговых центров, и все они критически зависят от работы канализационных сетей. Поэтому, если такое произойдет, то уже через две недели город остановится", — уверяет Попенко.

Гепатит, инфекции и загрязненная река — возможные последствия удара

Вопрос имеет и экологический аспект. Попадание неочищенных канализационных стоков в Днепр может привести к масштабному загрязнению реки, массовой гибели рыбы и ухудшению качества воды для миллионов людей.

Кроме того, это может вызвать серьезные санитарно-эпидемиологические последствия — в частности вспышки кишечных инфекций, гепатита А или дизентерии, а также создать риски для работы больниц, школ и детских садов.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко в комментарии "Телеграфу" отмечает, что станция работает на устаревших технологиях и остается уязвимой к ударам.

"Одного удара может хватить, чтобы она практически перестала работать. Тогда стоки не будут очищаться и могут прорвать земляную дамбу. Там должна была бы быть бетонная, но она земляная. Если что-то случится, все пойдет в Днепр, а дальше — Канев, Черкассы. Значительная часть страны пьет воду именно из Днепра. Это может вызвать экологическую катастрофу и нанести больший экологический ущерб, чем экономический", — говорит он.

Он также обращает внимание на риски для систем очистки воды в городах, расположенных ниже по течению.

Владимир Борейко

"Там воду фактически не очищают от сложных загрязнений. Добавляют хлор или озон — это лишь обеззараживание от бактерий. Тяжелые металлы и часть химических соединений не очищаются. Если станция не будет работать, все будет накапливаться и может быть смыто в Днепр. А если не будут работать насосы, стоки не будут перекачиваться. Это очень опасная ситуация", — отмечает Борейко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что специалисты проанализировали характер повреждений Дарницкой ТЭЦ после атаки на столицу 3 февраля. По их оценкам, на восстановление объекта потребуется не менее двух месяцев.