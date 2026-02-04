В Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров по войне в Украине (главное)

По словам Зеленского, украинская сторона сосредоточится на обсуждении того, с чем приедут россияне

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) начинается второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Они продлятся также 5 февраля.

Что нужно знать:

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел 23-24 января

Тогда удалось добиться прогресса в военных вопросах, однако тема территорий осталась неурегулированной

Есть признаки, что второй раунд переговоров будет успешнее, чем ожидается

"Телеграф" следит за событиями и оперативно рассказывает о переговорах. Они уже начались.

12:05 Очередной этап переговоров в Абу-Даби начался, сообщил Рустем Умеров. Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Далее последует работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и продолжительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства, — написал секретарь СНБО

Переговоры могут иметь лучший результат, чем предполагалось ранее, пишет Politico. По словам некоторых украинских и американских собеседников издания, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние переговоры в Абу-Даби могут быть перспективнее, чем широко считается.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с генсеком НАТО Марком Рютте общения с журналистами в Киеве заявил, что в Абу-Даби стороны сосредоточатся на обсуждении информации, с которой приедет российская делегация. Он подчеркнул, что Украина поддержит любые инициативы по деэскалации.

Мы договорились с нашей командой, что я буду на связи, они со мной соединятся. Услышим, что они (россияне – ред.) привезли, к чему они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона, — сказал Зеленский

Следует отметить, что первоначально второй раунд переговоров делегаций Украины, США и России планировался на 1 февраля, однако его перенесли. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. Россию на переговорах будет представлять делегация во главе с главой ГРУ РФ Игорем Костюковым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошел первый раунд переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби 23-24 января. По поводу самого сложного, территориального вопроса, согласия достичь не удалось.