Неизбежно возникнет патовая ситуация: какой вопрос может завести переговоры в тупик

Вероятность решения "территориальных вопросов" с РФ путем переговоров очень мала

Очередная встреча переговорных групп Украины, США и РФ запланирована на следующую неделю. На ней будет обсуждаться принципиальный вопрос о территориях Донецкой области, которые контролируются Украиной.

Именно в нем и заключается основное препятствие к взаимопониманию между сторонами. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Что нужно знать:

"Территориальные вопросы" являются принципиальными для обеих сторон

Позиции Украины и России по этому поводу прямо противоположны

Концентрация только на вопросах территорий заведет переговоры в тупик

"Так называемые "территориальные вопросы" будут обсуждаться на предстоящей неделе, 17-18 февраля, в США. Но именно в территориальных вопросах и есть тупик", — сказал Фесенко.

По его словам, позиции Украины и РФ прямо противоположны. А позиции США заключаются в не совсем понятном компромиссе в виде "свободной экономической зоны".

"Что это за такая свободная экономическая зона не понятно. Какое будет содержание этого проекта. В частности, кто будет администрировать эту зону? Кто ее будет контролировать? Мы не знаем, как это вообще будет функционировать. Здесь вопросов больше, чем ответов", — отметил Фесенко.

Он добавил, что в отношении этой идеи есть сомнения и у Украины, и у России. Поэтому пока возможного компромисса в "территориальных вопросах" не наблюдается.

"Вообще, я считаю, что это тупик. Если переговоры и дальше будут проходить по территориальному вопросу, как главной теме, то неизбежно возникнет патовая ситуация в переговорах", — подчеркнул Фесенко.

Однако, по словам политолога, если переформатировать переговоры и договариваться, например, о поэтапном прекращении огня, Запорожской АЭС и др., этот формат может сработать. В то же время, концентрация только на территориях заведет делегации в тупик.

Владимир Фесенко

