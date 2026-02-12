Прощеное воскресенье 2026: дата праздника и главные запреты на этот день

Узнайте, что нельзя делать в последний день Масленицы

Прощеное воскресенье — это эмоционально важный день, который завершает неделю Масленицы и предшествует началу Великого поста перед Пасхой. В 2026 году этот день выпадает на 22 февраля.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях и запретах на Прощеное воскресенье.

Традиции Прощеного воскресенья

Суть и главный смысл праздника заложен в его названии. В этот день нужно пройти "духовное очищение" перед Великим постом, ведь нельзя начинать пост с обидами в сердце. Считается, что в этот день нужно не только искренне простить всех обидчиков, но и самому попросить прощения и покаяться перед теми, кого мы могли обидеть.

В Прощеное воскресенье также принято посещать храм, ведь там совершается особый "Чин прощения", когда священнослужители и прихожане просят прощения друг у друга.

Кроме того, Прощеное воскресенье это последний день перед началом Великого поста, когда можно есть продукты животного происхождения (яйца, молоко, сыр, масло), кроме мяса. Отсюда и второе название дня — Сырное воскресенье.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?

Запрещено скандалить, конфликтовать, затевать ссоры или повышать голос на близких.

Нельзя отказывать в прощении, если кто-то искренне просит у вас об этом, также нельзя вспоминать старые обиды.

Не стоит сквернословить в этот день, так как плохие слова и черные мысли в этот день считаются особенно тяжким грузом для души.

Самый главный запрет — нельзя входить в Великий пост, затаив на кого-то злобу или не раскаявшись в своих поступках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда начинается Масленица и что нельзя делать во время празднования. Это не только о блинах и варениках.