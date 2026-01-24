Пекин зарабатывает огромные деньги на войне

Китай имеет свое видение войны в Украине и изменить его Киев не сможет. Одна из целей КНР — не допустить победы США, Европы и Запада, ведь поставки в Россию дают сверхприбыль Пекину.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко. Детальнее в материале ""У человека в голове вавка о выборах": Богдан Яременко о конце войны, Трампе и Зеленском ".

Что нужно знать:

Официально Китай не поставляет оружие в Россию, но имеет сверхприбыль на войне

Пекин стремится не допустить поражения Москвы

Украина не сможет убедить Китай изменить интересы или ослабить их

По словам Яременко, напрямую Китай не снабжает России оружием, но фактически ситуация иная. Сейчас у Пекина есть огромная прибыль от войны, он поставляет Москве компоненты, электронику и т.д.

"Политическая задача Китая – не допустить поражения России в войне. Китай помогает России тем, что поддерживает ее экономически и будет поддерживать РФ на плаву. Откуда берутся эти тысячи уничтоженной российской техники: траки, автоцистерны и т.д. Россия все это не производит в таких количествах", — говорит дипломат.

Он добавляет, что Китай без каких-либо ограничений поставляет в Российскую Федерацию то, в чем она нуждается. Пекин – союзник Москвы, который видит не войну Украины и РФ, а войну НАТО и России. Поэтому у КНР свой интерес и состоит он в том, чтобы не допустить победы США, Европы и Запада.

Фактически, по мнению Яременко, у Украины нет шанса на дипломатическом уровне изменить мнение Китая или убедить в чем-то. У Пекина есть свое понимание и навязать другое видение не получится. Президент Украины Владимир Зеленский многократно пробовал это сделать, но безрезультатно.

