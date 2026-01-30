Ключ к окончанию войны не в Вашингтоне: эксперт рассказал, кто может остановить РФ

Политический аналитик утверждает, что на самом деле условия Кремлю диктует не Трамп

Остановить войну в Украине способен не президент США Дональд Трамп, а лидер Китая Си Цзиньпин. Именно Пекин сегодня имеет решающее влияние на Москву и может стать ключом к прекращению российской агрессии.

Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал бывший член правительства Польши, экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, политический аналитик Петр Кульпа.

Что нужно знать:

Си Цзиньпин может остановить российско-украинскую войну, считает Кульпа

Аналитик утверждает, что Кремль находится в полной зависимости от Китая

По его мнению, в 2026 году возможна остановка военных действий

По его словам, имя человека, способного остановить войну в Украине, это не Трамп, как все утверждают, а именно Си. Причина этого заключается в полной зависимости России от Пекина.

"И если в переговорах между Трампом и Китаем найдут какое-то соглашение, какой-то выход сосуществования, который не будет вести к глобальным конфликтам, тогда обязательно будет найдено решение", – сказал Кульпа.

По мнению аналитика, необходимо, чтобы Россия приостановила свою агрессию без каких-либо условий, требований и признаний того, что Москва украла у Украины. В 2026 году будет много шансов, чтобы это приостановить, считает экс-чиновник.

"Разговора о мире вообще нет. Мир возможен только при условии возврата конституционных территорий Украины. Потому что не будет правительства в Киеве, которое согласится сдать России эти территории", – резюмировал он.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что даже отвод украинских войск с неоккупированных РФ территорий Донецкой области не остановит войну. Поскольку основой для российской агрессии являются не территориальные, а идеологические вопросы.