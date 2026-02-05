Реальные результаты переговоров не так близко: Арьев объяснил стратегию Кремля

Есть только одна вещь, которая заставит Москву прекратить "танцы нанайских мальчиков" на переговорах

Россия не настроена на быстрые и результативные переговоры и в дальнейшем будет пытаться затягивать процесс, поскольку пока имеет ресурсы для продолжения войны и не подвергается критическим санкциям. Реальные сдвиги возможны только при усилении международного давления, и то не раньше второй половины года.

Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал народный депутат Украины, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Арьев.

"Россия будет тянуть кота за хвост с переговорами и к реальным результатам, чтобы все понимали и не строили иллюзий, еще предстоит грести и грести", — сказал Арьев.

По его словам, Россия, к большому сожалению, не хочет идти на перемирие. У русских еще есть ресурсы для ведения войны, отмечает нардеп. Они не страдают от сверхжестких санкций и нулевых цен.

"Однако, если давление будет усиливаться, примерно во второй половине этого года теоретически Россия начнет говорить предметно, а не устраивать танцы нанайских мальчиков, как она делает сейчас", — прогнозирует дипломат.

Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что переговоры вряд ли в короткой перспективе приведут Украину к миру. Ведь российский лидер Владимир Путин не готов уступать. Более того, важен и тот момент, что ни одна из сторон не может признать, что на переговорах что-то не удается.