"Совершенно странная идея": Портников объяснил первый пункт мирного плана

Вопрос о суверенитете Украины может быть продиктован Путиным

Первый пункт мирного плана о перепризнании суверенитета Украины как государства выглядит довольно странно. Ведь ни одна из стран Европы или мира прямо не ставила под вопрос это, даже Россия.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников. Он отмечает, что Кремль считает Украину "вымышленным государством", но о непризнании ее суверенитета российский лидер Владимир Путин не говорил.

Что нужно знать:

Зеленский недавно рассказал о 20 пунктах мирного плана, первый из которых — признание суверенитета Украины

Путин вряд ли подпишет мирное соглашение когда-нибудь, считает Портников

Претензии России относительно "нелегитимности" Зеленского прекратятся, если его заменит пророссийское лицо

Портников говорит: "Первый пункт плана абсолютно бессмыслен, мне кажется, что суверенитет Украины будет переподтвержден. Украина — это суверенное государство, и все подписанты соглашения своими подписями это должны подтвердить. Это абсолютно странная идея, потому что никто пока ни в одной стране мира не сомневался в суверенитете Украины".

Ведь Путин несколько раз говорил, что Украина — это вымышленное государство, имеющее антироссийские взгляды. Журналист отмечает, что это с правовой точки зрения никак не касается суверенитета страны. Однако здесь следует понимать, что первый пункт плана вполне может быть продиктован Москвой и скрывать дополнительные "козыри" для России.

Портников объясняет, что с 2014 года после революции Достоинства Путин часто говорит, что в Украине "нелегитимная власть". Хотя у него были личные встречи и с пятым президентом Петром Порошенко, и с шестым Владимиром Зеленским. При этом разговоры о "незаконности" их избрания возникают только тогда, когда Украина отказывается идти на уступки.

Фактически, по словам журналиста, сейчас Путин требует избрать нового президента в Украине и начать отношения государств с чистого листа.

"Это чистая глупость. Но таким образом Путин может желать выйти в будущем. Я снова говорю, если вообще возникнет когда-нибудь возможность подписания мирного соглашения, я, честно говоря, вообще считаю, что не будет никакого мирного соглашения, что война, если приостановится так только прекращением огня когда-нибудь. Но если возникнет необходимость какого-то мирного соглашения, Путин сможет объяснить, почему он возобновил сотрудничество с новым легитимным руководством Украины", — говорит Портников.

В то же время, эта новая власть в Украине должна иметь пророссийские взгляды, только тогда Кремль может более-менее успокоиться и начать хоть какой-то диалог.

