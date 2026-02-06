Свадьба с самой собой и роман с подопечной? Что известно о личной жизни 30-летней певицы Jerry Heil

Вокруг артистки ходят слухи о ее нетрадиционных отношениях

В преддверии финала Национального отбора на Евровидение 2026, где Jerry Heil (она же Яна Шемаева) выступит под номером 9 с мощным треком CATHARTICUS, внимание публики приковано не только к ее вокалу, но и к тому, что происходит в сердце артистки.

Что нужно знать:

В 2020 году 24-летняя Jerry Heil публично рассказала о своей девственности

Позже певица удивила поклонников "свадьбой с собой", а затем — фото с неизвестным бойфрендом

Дополнительную интригу создали разговоры о ее возможных отношениях с подопечной лейбла

Несмотря на то что певица считается одной из самых обсуждаемых молодых звезд Украины, она предпочитает держать личную жизнь подальше от посторонних. Лишь изредка артистка позволяет публике заглянуть за кулисы своей приватности. При этом в интернете периодически появляются слухи о ее нетрадиционной ориентации.

Девственница в 24 года

Шемаева в интервью не раз отмечала, что у нее нет сексуального опыта. Более подробно о своей неопытности она рассказала в разговоре с Машей Ефросининой в программе "Экзамен" в 2020 году. Тогда певице было 24 года.

Как раз на этом моменте, когда я понимала, что все, вот сейчас это произойдет, я пугалась. И еще не было чувства, что это тот человек, с которым бы хотелось. У меня всегда было какое-то такое чувство, что если ты не чувствуешь с человеком будущего, какой смысл? Ради чего? Яна Шемаева

Женилась на себе

В 2021 году певица шокировала поклонников фотографиями в свадебном платье. Jerry Heil выложила кадры, где признается в любви к самой себе и целует свое отражение в зеркале.

Удивленным подписчикам в Instagram артистка пояснила, что не она придумала такую идею — у этого явления даже есть официальное название — сологамия.

На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это про принятие себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьба, а у тебя другие приоритеты, оказывается, и тут существует компромисс! Яна Шемаева

Парень из США?

В 2023 году Jerry Heil опубликовала в своем Telegram-канале фото с загадочным молодым человеком, о котором раньше ничего не рассказывала. Снимки с возлюбленным были сделаны в США.

Поклонники решили, что ее избранник — американец, с которым певица познакомилась во время учебы в музыкальном колледже Беркли. При этом сама артистка отмечала, что он никак не связан с шоу-бизнесом. Их отношения оказались недолгими: уже весной 2025 года Яна намекнула на расставание.

Слухи о романе с артисткой

В апреле 2024 года украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что певица находится в романтических отношениях со своей уже бывшей подопечной собственного лейбла NOVA MUSIC Кажанной.

Да, серьезно, ходят определенные слухи. Часто, с разных сторон, от людей, которые между собой даже не знакомы. Они рассказывают о "теплых объятиях" девушек. Вообще, что там сейчас происходит? Ибо Jerry Heil нам заявляла своего бойфренда и показывала даже его фотографию, все серьезно, эта вся драматургия дешевого пиара. Будем наблюдать Богдан Беспалов

Подтверждений этим слухам так и не появилось, а в начале 2026 года Кажанна заявила, что находилась у Шемаевой в "творческом рабстве". В результате лейбл отпустил молодую певицу продолжить карьеру самостоятельно, без их поддержки.

Напомним, что Jerry Heil является фавориткой Нацотбора, которое состоится в субботу, 7 февраля. Всего за право представлять Украину на Евровидении 2026 в Вене соревнуются 10 участников.