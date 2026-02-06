Стала ведьмой в популярном украинском сериале. Куда пропала ведущая "Лото-Забавы" и как выглядит сейчас
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С 2022 года актриса полностью отказалась от русского языка
Известная ведущая и актриса Лариса Руснак стала героиней нового популярного украиноязычного сериала "Тихая Нава". Звезда в течение 19 лет вела с Анатолием Гнатюком лотерею "Лото-Забава".
Что нужно знать:
- Лариса Руснак — актриса театра, кино и телевидения с более чем 40-летним стажем
- Она известна как ведущая "Лото-Забава" и одна из первых актрис украинского дубляжа
- Руснак активно занимается волонтерством и отказалась от российских проектов в 2014 году
Лариса Руснак родилась 28 января 1962 года в Подольске Одесской области. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого, и с 1983 года работает в Киевском национальном академическом драматическом театре имени И. Франко.
С 2001 по 2019 год Руснак вела программу "Лото-Забава" (на телеканалах "1+1" и "ICTV") и даже попала в Книгу рекордов Украины. Также актриса одной из первых присоединилась к украинскому дубляжу: ее голосом говорили героини сериала "Друзья", а также Анджелина Джоли и Джулия Робертс.
Артистка, которой сейчас 64 года, снялась во множестве украинских сериалов и фильмов. Среди них: "День рождения Буржуя", "Украденное счастье", "Вторая жизнь", "Сувенир из Одессы", "Ветер с востока", "Мирный-21", "Путь поколений", "Кофе с кардамоном" и другие.
Где сейчас Лариса Руснак
Руснак активно играет в театре, теле- и кинопроектах, при этом еще в 2014 году украинская звезда категорически отказалась принимать участие в российских проектах. Кроме карьеры актриса занимается и волонтерской деятельностью: она выезжает на фронт к украинским бойцам, посещает госпитали и реабилитационные центры.
В интервью OBOZ.UA в 2024 году актриса призналась, что 24 февраля 2022 года для нее, как и для всех украинцев, стало страшной датой. Из Киева она в тот день выехала во Львов, но вскоре вернулась в столицу. Кроме того, Руснак полностью отказалась от общения на русском языке как в публичном пространстве, так и в быту.
В сериале "Тихая Нива" вместе с Ларисой Руснак играет украинский актер Михаил Жонин — звезда сериала "Пес".