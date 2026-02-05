Укр

С детства блистала на подиумах. Что известно про модель Алину Бойко из "списков Эпштейна" и как она выглядит

Татьяна Кармазина
Алина Бойко
Имя Алины упоминается в документах в период ее несовершеннолетия

Украинская модель Алина Бойко, чье имя фигурирует в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна, сделала публичное заявление. Она рассказала, что стала жертвой насилия и на протяжении около 15 лет пыталась добиться справедливости в судебных инстанциях.

Что нужно знать:

  • Алина Бойко публично заявила о тяжелой травме из прошлого
  • Имя модели из Сум упоминается в рассекреченных материалах по делу Джеффри Эпштейна несколько раз
  • В последующие годы Бойко оставалась в модельном бизнесе

Бойко в обращении в Instagram назвала случившееся одним из самых тяжелых и травмирующих событий в своей жизни. По ее словам, за этим последовали годы судов и борьбы. Она подчеркнула, что распространение личных данных пострадавших незаконно и приводит к повторной травматизации. Модель сообщила, что ее юристы уже предпринимают правовые шаги, и призвала уважать ее личные границы.

Алина Бойко файлы Эпштейна

Алина Бойко из файлов Эпштейна

В открытых источниках появились новые материалы, в которых в рамках дела Джеффри Эпштейна фигурируют украинские модельные агентства и некоторые частные лица. Среди опубликованных документов упоминается девушка по имени Алина Бойко из Сум — участница конкурса "Мисс Украина Вселенная — 2010". В тот период права на проведение конкурса "Мисс Вселенная" принадлежали нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Согласно сведениям из архивных файлов, имя Алины Бойко встречается в переписке, датированной 2006 годом, когда ей было 15 лет. Для ориентирования в массиве документов используются ключевые слова Sumy и Kharkivska 33. В архивах в качестве экстренного контактного номера был указан телефон ее матери. В целом имя Алины Бойко упоминается в документах за период с 2006 по 2014 год.

Алина Бойко в юности.

Как сейчас выглядит Алина Бойко

Согласно интервью украинской модели для L'Officiel в 2019 году, она продолжала работать в модельном бизнесе. В 2021 году в этом же издании появилась информация, что Бойко была беременна вторым ребенком.

В 2023 году Алина в соцсети Threads выставляла фото из-за границы. Находится ли сейчас модель в Украине — неизвестно.

Фото: instagram.com/alinaboi
Фото: threads.com/@alinaboi
Алина Бойко. Фото: officiel-online.com
Алина Бойко. Фото: officiel-online.com
Алина Бойко. Фото: officiel-online.com
Алина Бойко. Фото: officiel-online.com

Напомним, что в файлах американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна найдено не менее тысячи упоминаний о президенте России Владимире Путине. Также там "засветились" Жириновский, российская модель Ирина Шейк и не только.

