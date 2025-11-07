Любимого "коня" Путина вернули в стойло. В Кремле рассказали, куда делся Лавров

Многолетний соратник подвел главу Кремля

В Кремле прокомментировали слухи, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попал в опалу главы России Владимира Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лавров продолжает исполнять обязанности главы МИД РФ.

Что нужно знать:

С конца октября Лавров исчез из публичного пространства в России

Он не присутствовал на заседании Совбеза РФ и потерял место главы российской делегации на саммите G20

Песков прокомментировал слухи, что Путин разгневался на Лаврова за неудачный для РФ разговор с Марко Рубио

Однако куда исчез Лавров после неудачного телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, спикер Кремля не рассказал. Слова Пескова цитируют росСМИ.

Я вам кратко отвечу – в этих сообщениях действительности не отвечает ничего, – сказал Песков, добавив, что Лавров продолжает исполнять обязанности министра иностранных дел России

Лавров исчез из публичного пространства — что известно

Российские СМИ обратили внимание, что Лавров был единственным из постоянных участников Совбеза РФ, кто не присутствовал на заседании 5 ноября. Также у Лаврова отобрали должность руководителя российской делегации на саммите G20.

Сергей Лавров является министром иностранных дел РФ с 9 марта 2004 года

В сети писали, что у Лаврова был "серьезный разговор" с Путиным. Причиной якобы послужил отказ американцев от нового саммита между главой России и президентом США Дональдом Трампом.

Лавров 21 октября разговаривал с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого должен был обсудить условия саммита Путин-Трамп в Будапеште. Однако Рубио рекомендовал администрации Трампа отказаться от встречи. Более того, после этого США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", ставшие первыми с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Как сообщал "Телеграф", в тот же день Лавров сделал дерзкое заявление о прекращении войны против Украины.