ТОП-5 главных обещаний Трампа: удалось ли хоть что-то за год президентства

Ураган по имени Дональд Трамп уже год "штормует" мир

Ровно год назад, 20 января 2025, состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа, чем и начался его второй президентский срок. В течение предвыборной гонки и этих 365 дней глава Белого Дома не стеснялся озвучивать довольно громкие заявления, касающиеся как внутренней, так и внешней политики Вашингтона.

"Телеграф" собрал пять ключевых обещаний Дональда Трампа, чтобы показать, какие из них были реализованы в течение первого года второго срока, а какие так и не были исполнены.

Мир в Украине

Конечно, самым интересным для украинцев было обещание Трампа достичь завершения войны в Украине. Сначала речь шла о 24 часах, однако, как мы помним, война продолжалась и 21 января 2025 года, и, судя по последнему массированному обстрелу Украины, продолжается и 20 января 2026 года.

Несмотря на это, следует признать, что запустить дипломатический процесс переговоров у команды Дональда Трампа действительно получилось. Правда, этому предшествовал ряд не самых благоприятных для международной политики событий: скандал с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, фактическая отмена изоляции России, возобновление контактов на уровне президентов с Путиным и даже красная дорожка на Аляске для диктатора.

Ссора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете

Политика "пряника" с обещаниями отмены санкций и восстановления торговых связей для Москвы и "кнута" с призывами отказаться от оккупированных территорий, временным ограничением обмена разведданными и отменой военной помощи для Киева почему-то не помогла уменьшить количество российских ударов. Даже наоборот, по данным BBC Verify, количество воздушных атак увеличилось более чем вдвое, а РФ в очередной раз принялась за уничтожение критической инфраструктуры Украины.

Показательной была и реакция американского лидера на ракетные обстрелы, повлекшие гибель гражданских: в апреле 2025 года Трамп в ответ на атаку Киева, во время которой были убиты 12 человек, опубликовал пост "Vladimir, STOP", который в итоге стал источником вдохновения для бесконечного количества мемов.

Аннексия Гренландии

Еще одной идеей-фикс для действующей администрации Трампа стало желание присоединить самый большой остров в мире к США. Купить Гренландию американский президент предлагал еще во время своего первого президентского срока, однако именно в 2025 году риторика об этом стала более уверенной.

Для чего ему нужен этот остров? Во-первых, он обладает огромным количеством редкоземельных металлов, урана и железа, а о важности доступа к природным ресурсам говорил и вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. Во-вторых, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности: во время Холодной войны именно она была частью системы раннего обнаружения советских подводных лодок.

В январе 2026 года, после успешной операции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, Трамп вернулся к идее аннексии острова с риторикой о том, что Штаты должны владеть им, чтобы "Россия или Китай его не захватили".

Пост Дональда Трампа о Гренладии в TruthSocial

В этом контексте стоит заметить, что и без того не лучшие отношения США и Европы становятся еще более нестабильными. Так, в субботу, 17 января, Трамп объявил о 10% пошлинах, которые будут введены с 1 февраля на экспорт из Дании, Норвегии, Франции, Швеции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии — часть этих стран отправляла своих военных на учения "Арктическая стойкость", которые были проведены именно в Гренландии в ответ на территориальные притязания американского президента. При этом Белый дом предупредил: если соглашение о покупке острова не будет достигнуто до 1 июня 2026 года, пошлины могут вырасти до 25%.

Это стремление Штатов может привести даже к созданию нового военного альянса по замене НАТО – уже без США, но с участием Украины. Многие европейские правительства после усиления риторики Вашингтона в отношении Гренландии считают, что "теперь развод неизбежен", что вполне может привести к окончательному разрушению мирового порядка, в котором Штаты и Европа были союзниками.

Тарифы против всех

2 апреля 2025 года Дональд Трамп начал торговую войну со всем миром, объявив это "Днем освобождения Америки". Во время церемонии в Розовом саду Белого дома Трамп подписал исполнительный указ №14257, который ссылался на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях и объявлял национальную чрезвычайную ситуацию из-за хронического дефицита торговли США.

Этим указом был введен универсальный базовый тариф в размере 10% на импорт товаров из многих стран мира, который вступил в силу с 5 апреля 2025 года. Украина, как и многие другие государства, получила именно этот минимальный уровень пошлины, поскольку не входила в список 57 целевых стран с более высокими ставками. Для этих стран, включая Китай, Мексику, Канаду и ЕС, были предусмотрены "реципрокные" тарифы от 11 до 50%, которые начали действовать с 9 апреля 2025 года, с целью выравнять торговые дисбалансы.

"День освобождения Америки", Дональд Трамп подписывает указ о тарифах/WhiteHouse

Эта политика повлекла за собой глобальную реакцию: Китай ответил повышением пошлин на американские товары, такие как уголь, сжиженный газ и сельскохозяйственную технику, а также ограничениями для американских компаний.

Экономические последствия были значительными: по оценкам экспертов, тарифы могли снизить ВВП США на 6% в долгосрочной перспективе, снизить заработные платы на 5% и привести к потерям для среднего домохозяйства в 22 000 долларов в течение жизни, хотя они также должны были принести до 5,2 трлн доходов от пошлин.

19 января 2026 года Кильский институт мировой экономики обнародовал исследование, утверждающее, что почти все бремя пошлин ложится на американскую экономику.

Иностранные экспортеры существенно не снизили свои цены в ответ на повышение американских тарифов. Они поглотили всего около 4% тарифной нагрузки.

96% расходов переведено на американских покупателей – импортеров, их клиентов и конечных потребителей США. Тарифы фактически действуют как налог на потребление импортных товаров в США.

За каждые 100 долларов собранных пошлин только 4 поступает за счет снижения доходов иностранных производителей, а 96 из американских источников.

Авторы исследования отмечают: "Иностранные экспортеры не существенно снизили свои цены в ответ на повышение тарифов США". Они подчеркивают, что тарифы стали "собственным голом" Америки: вместо наказания торговых партнеров они преимущественно вредят внутренней экономике, уменьшая доступность товаров, повышая цены и снижая покупательную способность.

Мигранты

Еще во время своей первой каденции Трамп точно уловил обеспокоенность американцев масштабами нелегальной иммиграции. Он обещал радикально урегулировать ситуацию, позиционируя себя как политика жестких решений.

После возвращения к власти администрация быстро перекрыла южную границу. Службе иммиграции и таможенного контроля США (ICE) утроили бюджет и предоставили широкие полномочия для масштабных рейдов и депортаций. Действия ведомства неоднократно сопровождались обвинениями в жестокости.

Чиновники ICE/US Immigration and Customs Enforcement

8 января 2026 года в Миннеаполисе сотрудник ICE застрелил женщину во время инцидента с патрулем. Власти заявили, что они пытались протаранить служебный автомобиль, а действия силовиков были самообороной. В то же время общественная реакция оказалась резко негативной: погибшая была гражданкой США, матерью троих детей, известной поэтессой и участником протеста против антимиграционных действий силовиков.

Этот случай стал частью более широкого контекста массовых операций по задержанию нелегальных мигрантов, которые продолжаются с конца 2025 года. Только в декабре во время одного из рейдов задержали более 400 человек. Ранее, в июне, действия ICE в Сан-Франциско повлекли за собой протесты и беспорядки, после чего Трамп направил в Калифорнию подразделения Национальной гвардии и морской пехоты, что вызвало конфликт с властями штата.

Протесты против ICE, Нашвилл, Теннесси/Chad Stembridge

Протесты против действий ICE проходили также в Нью-Йорке, Остине и Далласе. В Нью-Йорке демонстранты провели акцию под лозунгом "Верните их" в холле Trump Tower.

Снижение цен на энергию

Одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа было возвращение США в статус глобального энергетического лидера под лозунгом "Drill, baby, drill". Он обещал массово расширить добычу нефти и газа, упразднить экологические ограничения администрации Байдена и быстро снизить цены на энергоносители и электроэнергию для американцев.

После инаугурации администрация действительно издала ряд указов, которые открыли новые участки для бурения, в том числе на федеральных землях и шельфе, и ослабили экологические регуляции. США вышли на рекордные показатели добычи нефти и газа, закрепив статус крупнейшего производителя в мире.

Впрочем, на практике лозунг Drill, baby, drill быстро отошел на второй план. Белый дом сделал ставку не на стимулирование нового бурового бума, а на сдерживание цен. Администрация открыто исходит из логики, что дешевые энергоносители выгодны подавляющему большинству американцев, в то время как высокие цены работают в первую очередь в пользу производителей.

Обещание радикального снижения цен не было выполнено: несмотря на рекордную добычу, цены на энергоносители и электричество для домохозяйств не упали вдвое, а в некоторых регионах даже выросли из-за глобальных факторов, инфляции и тарифов.

Что дальше — 2026 год

Второй год президентства Дональда Трампа будет проходить в условиях значительно более высокой внутренней и внешней нагрузки, чем первый. Администрации, вероятно, придется работать с последствиями решений, принятых в 2025 году, в частности, в вопросах торговли, миграции, энергетики и отношений с союзниками. Значительная часть этих решений уже создала долгосрочные обязательства и конфликтные точки, которые нельзя решить скорыми указами.

Ключевым политическим тестом для Белого дома станут промежуточные выборы Конгресса, которые пройдут 3 ноября 2026 года. Их результаты будут определять, сможет ли администрация сохранить контроль над законодательным процессом и дальше проводить жесткую одностороннюю политику.

Усиление внутриполитической конкуренции, рост протестной активности и конфликты между федеральными властями и отдельными штатами, вероятно, станут одним из главных признаков года.

Важным для 2026 остается и вопрос войны в Украине. Переговорные форматы по завершению боевых действий продолжаются, однако их практическую результативность трудно предвидеть из-за динамической ситуации на поле боя, непредсказуемости сторон переговоров и турбулентности международной политической ситуации.

В то же время, социологические данные на начало 2026 года свидетельствуют, что Дональд Трамп сохраняет поддержку значительной части электората. В то же время уровень поддержки американского президента остается ниже уровня неприятия. По данным последнего опроса Wall Street Journal, его работу одобряют 45% американцев, в то время как опрос Reuters/Ipsos фиксирует поддержку на уровне 41%. Средний показатель всех национальных опросов, построенный Real Clear Politics, составляет около 42% одобрения, при этом 55% респондентов негативно оценивают деятельность президента.

