Норвегия готовится к войне. Какие у нее споры с Россией и почему это возможно

В Норвегии назвали ситуацию с безопасностью самой плохой со времен Второй мировой

В Норвегии граждан известили о возможности конфискации имущества в случае войны. У этой страны общая граница с Россией и давние территориальные споры, часть из которых до сих пор не улажена.

Что нужно знать:

Норвегия имеет 198 км сухопутной и общую морскую границу с Россией в Арктике.

Рядом расположен Кольский полуостров с русскими военными базами.

Отдельной точкой напряжения остается архипелаг Шпицберген и акватория вокруг него

"В худшем случае Норвегия должна быть готова к войне", — цитирует Euronews главу военной логистической организации Андерса Ернберга. Он отметил, что ситуация в безопасности наиболее серьезна со времен Второй мировой. В общей сложности должно поступить 13,5 тысячи таких уведомлений.

Норвегия имеет общую морскую границу и 198-километровую сухопутную границу с Россией на Крайнем Севере. При этом граничит она с каким-либо регионом — Кольским полуостровом, где расположены российские базы подлодок и ядерные силы. Это дополнительный стимул для страны наращивать военную и гражданскую готовность.

Граница России и Норвегии/ Фото: sovereignlimits

Норвегия занимает стратегически важную позицию в Арктике, которую сделала главным приоритетом безопасности. В рамках усиления обороноспособности Норвегия сотрудничает с Британией, Канадой, США и скандинавскими странами, в частности в рамках NORDEFCO, чтобы обеспечить военное присутствие в регионе Баренцева моря. К примеру, с Великобританией Норвегия будет защищать подводную инфраструктуру — кабели и трубопроводы — от угроз с российской и китайской стороны. Страны также провели совместные учения из-за потенциальной российской угрозы.

Территориальные споры Норвегии и России

Норвегия и Россия имели длительный территориальный спор до 2010 года по поводу морской границы в Баренцевом море. Эта территория богата примерно 30% мировых запасов нефти и газа и рыбы, и обе страны претендовали на экономическую эксплуатацию. Однако вопросы остались — в частности, относительно Шпицбергена или Свальбарда, как говорят в Норвегии.

Шпицберген на карте/ Фото: geology.com

Это суверенная территория Норвегии с 1920 года, но Россия, как и более 40 стран, имеет право использовать ресурсы. Россия активно использует это право. В договоре указано, что эта территория не может использоваться для военных целей и иметь военные базы или фортификации. Интересно, что именно на Шпицбергене находится семенное хранилище мира на случай крушения.

Основа спора РФ и Норвегии – в использовании морского пространства вокруг архипелага. По мнению россиян, они имеют право на использование ресурсов, с норвежской точки зрения остров островом, а в морях действует суверенитет. Попытки России показательны тем, что морские границы проходят в пределах вод на территории Гренландии.

Отметим, в 2022 году, уже после вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину, в ней, среди прочего, речь идет об активизации экономической деятельности на острове. Отметим, у России есть там консул и даже проводила "парад победы" в мае.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно активизацию деятельности России и Китая президент США Дональд Трамп называет одной из причин своего интереса к Гренландии. Эта территория также может потенциально рассматриваться как необходимая для безопасности США.