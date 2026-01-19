Трамп использует не только военный путь: когда США могут захватить Гренландию (видео)

Европейские страны не демонстрируют решительности в вопросе защиты союзников

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на получение полного контроля над Гренландией. Для достижения этих целей уже вкладываются значительные ресурсы.

Американцы могут завладеть островом за год или два. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический эксперт и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Судя по тому, как американцы проявляют активность. Не исключено, что им может понадобиться год или два", — сказал Загородний.

Он отметил, что это принципиальный для них вопрос с точки зрения обороны и контроля над арктическими ресурсами. Это также важно в свете противодействия Китаю и России.

"Тем более что Трамп сейчас на это направление вкладывает значительные ресурсы. Все будет зависеть от обстоятельств, но то что они в каком-то формате это сделают у меня сомнений нет", — заявил Загородний.

Что Трамп делает, чтобы получить Гренландию

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп вводит пошлины для союзников из-за своих планов на Гренландию. В список стран, которые получат 10% пошлины, внесли Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. Пошлины будут наложены на всю продукцию, ввозимую в США.

"Ради глобальной и национальной безопасности США должны купить Гренландию, поскольку Россия и Китай стремятся получить контроль над ней. Этот тариф будет начисляться и будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии", — заявил Трамп и добавил, что с 1 июня пошлины будут увеличены до 25%.

