Трамп використає не тільки військовий шлях: коли США можуть захопити Гренландію (відео)

Європейські країни не демонструють рішучості в питанні захисту союзників

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на отримання повного контролю над Гренландією. Для досягнення цієї мети вже вкладаються значні ресурси.

Американці можуть заволодіти островом за рік або два. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політичний експерт та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Судячи з того, як американці проявляють активність. Не виключено що їм може знадобитись рік або два", — сказав Загородній.

Він зазначив, що це принципове для них питання з погляду оборони та контролю за арктичними ресурсами. Також це важливо у світлі протидії Китаю та Росії.

Тарас Загородній

"Тим більше, що Трамп зараз на цей напрямок вкладає значні ресурси. Все буде залежати від обставин, але те що вони в якомусь форматі це зроблять в мене сумнівів немає", — заявив Загородній.

Що Трамп робить, щоб отримати Гренландію

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп вводить мита для союзників через свої плани на Гренландію. До списку країн, які отримають 10% мита внесли, Данію, Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію. Мита будуть накладені на всю продукцію, яку ввозять до США.

"Заради глобальної та національної безпеки США мають купити Гренландію, оскільки Росія та Китай прагнуть отримати контроль над нею. Цей тариф буде нараховуватися і підлягатиме сплаті до того часу, поки не буде досягнута угода про повну і тотальну покупку Гренландії", — заявив Трамп і додав, що з 1 червня мита будуть збільшені до 25%.

Дональд Трамп

Раніше "Телеграф" розповідав в Німеччині придумали, як привести до тями Трампа, через його зазіхання на Гренландію.