"Путин пойдет в…" Что потеряет Россия, если Трамп будет контролировать Гренландию

Контроль над Арктикой не только даст полезные ископаемые, а нечто важнее

Гренландия играет незаурядную стратегическую роль для США, поэтому президент Дональд Трамп и желает получить над ней контроль. И здесь речь идет не только о полезных ископаемых Арктики, а и о военной роли.

Что нужно знать:

Гренландия может помочь США закрыть небо над страной

Трамп понимает, что угроза для Штатов со стороны Москвы реальна

Наибольший ущерб от контроля Гренландии получит Россия

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGA.net. По его словам, Гренландия — это как гигантский авианосец, который не двигается.

"С Гренландией вы контролируете половину Арктики. Почему Арктика важна? Ископаемые. По разным подсчетам, от 40 до 60% тех ископаемых, которые будут доступны из-за потепления, они в Арктике. Но на морском дне, можно ли будет их добывать? 100%. Это уникальная история, которая будет поддерживать планету в течение следующих двух, возможно, больше поколений", — объясняет эксперт.

Климкин говорит, что главе России Владимиру Путину получение Трампом Гренландии создаст мегапроблему. Ведь президент США уже говорил, что эта страна Вашингтону нужна, чтобы создать "Золотой купол". Эта система при условии контроля Аляски, севера Канады и Гренландии полностью закроет небо над США.

В США понимают всю серьезность угрозы со стороны России, особенно учитывая, что такие ракеты как "Орешник" преодолевают до 15 тысяч км/ч. Их не может сбивать ПВО, ведь ее ракеты просто не успевают.

"А как же их сбивать? Из космоса, еще на этапе, когда эти ракеты летят по баллистической траектории. А все люди понимают, что если Россия и запустит на США ракеты, они полетят через северный полюс, через Арктику", — объясняет экс-министр.

Он добавляет, что контроль над Гренландией — это контроль над возможностью России наносить удары по США и не только. То есть, фактически, Кремль потеряет свой стратегический баланс и рычаг влияния.

"Что это означает контроль Гренландии? То, что вся советская и российская логика сдерживания, ударов, балансов идет в задницу. Извините, но так оно и есть. Контроль над Гренландией — это контроль над возможностью сбивать российские и другие ракеты", — резюмировал Климкин.

