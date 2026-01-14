Интервью у Януковича и дом в Испании. Как выглядит возлюбленная мэра Харькова Терехова, что о ней известно

Она работала в ведущих харьковских СМИ

Действующий мэр Харькова Игорь Терехов был дважды женат. Сейчас 59-летний политик находится в отношениях с украинской журналисткой и бывшим депутатом "Блока Кернеса".

В декабре 2021 года мэр Харькова рассказал в программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей, что состоит в отношениях с Анной Кузнецовой. Тогда он отметил, что вместе они уже много лет. Терехов познакомился с Кузнецовой еще в период ее работы журналисткой.

Игорь Терехов и Анна Кузнецова

Никто ничего не скрывал никогда. Наши отношения продолжаются много лет. Все об этом прекрасно знают и нам нечего скрывать. Я Аню знаю уже больше десяти лет, сначала мы познакомились, потому что она у меня брала интервью Игорь Терехов

Также глава Харькова заявил, что его возлюбленная стала последней украинской журналисткой, взявшей интервью у Януковича, когда тот покидал Харьков.

Анна Кузнецова

В 2015 году Кузнецова избиралась депутатом Харьковского областного совета от партии "Возрождение" и одновременно занимала должность секретаря комиссии по регламенту, этике, депутатской деятельности и контролю за выполнением решений совета. Ранее она также работала заместителем директора газеты "Харьковские ведомости".

В 2020 году Анна вошла в состав депутатов от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В конце 2023 года она покинула Харьковский облсовет.

Согласно декларации Кузнецовой за 2023 год, в ее собственности находились арендованные автомобили. Кроме того, бывшая чиновница владеет двумя квартирами в Харькове, домом в области и несколькими земельными участками.

В 2023 году Анна приобрела дом в Испании площадью 137 квадратных метров за 5,872 миллиона гривен. В 2024 году Кузнецову заметили в испанском курортном городке Камбрильс. Тогда возлюбленная Терехова наслаждалась отдыхом и курортной жизнью.

Анна Кузнецова (вторая справа) в Испании

В октябре 2025 года стало известно, что у Кузнецовой может быть незадекларированная недвижимость во Франции. Детективное бюро Absolution сообщило, что она стала соучредителем французской компании SDK Marketing, зарегистрированной в технопарке Sophia Antipolis под Ниццей. В документах Кузнецова указала адрес в Каннах — 22 авеню Жана де Латтре де Тассиньи, где расположены квартиры элитного дома стоимостью от 100 тысяч евро.

