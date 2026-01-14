Інтерв’ю в Януковича і дім в Іспанії. Як виглядає кохана мера Харкова Терехова, що про неї відомо

Вона працювала у провідних харківських ЗМІ

Чинний мер Харкова Ігор Терехов був двічі одружений. Наразі 59-річний політик перебуває у стосунках з українською журналісткою та колишнім депутатом "Блоку Кернеса".

Що потрібно знати:

Мер Харкова Ігор Терехов має роман з Анною Кузнєцовою

Раніше вона була депутатом облради та працювала у провідних харківських ЗМІ

У 2023-2025 роках у неї з’явилися нерухомість і компанії за кордоном

У грудні 2021 року мер Харкова розповів у програмі "Світське життя" з Катериною Осадчою, що перебуває у стосунках з Анною Кузнєцовою. Тоді він наголосив, що разом вони вже багато років. Терехов познайомився з Кузнєцовою ще під час її роботи журналісткою.

Ігор Терехов та Анна Кузнєцова

Ніхто нічого не приховував ніколи. Наші стосунки тривають багато років. Всі про це чудово знають і нам нема чого приховувати. Я Аню знаю вже понад десять років, спочатку ми познайомилися, тому що вона брала у мене інтерв’ю Ігор Терехов

Також голова Харкова заявив, що його кохана стала останньою українською журналісткою, котра взяла інтерв’ю у Януковича, коли той залишав Харків.

Анна Кузнєцова

У 2015 році Кузнєцова обиралася депутатом Харківської обласної ради від партії "Відродження" та одночасно обіймала посаду секретаря комісії з регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень ради. Раніше вона також працювала заступником директора газети "Харківські відомості".

2020 року Анна увійшла до складу депутатів від партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". Наприкінці 2023 року вона залишила Харківську облраду.

Згідно з декларацією Кузнєцової за 2023 рік, у її власності перебували орендовані автомобілі. Крім того, колишня чиновниця володіє двома квартирами у Харкові, будинком в області та кількома земельними ділянками.

2023 року Анна придбала будинок в Іспанії площею 137 квадратних метрів за 5,872 мільйона гривень. 2024 року Кузнєцову помітили в іспанському курортному містечку Камбрілс. Тоді кохана Терехова насолоджувалася відпочинком та курортним життям.

Анна Кузнєцова (друга справа) в Іспанії

У жовтні 2025 року стало відомо, що у Кузнєцової може бути незадекларована нерухомість у Франції. Детективне бюро Absolution повідомило, що вона стала співзасновником французької компанії SDK Marketing, зареєстрованої у технопарку Sophia Antipolis під Ніццою. У документах Кузнєцова вказала адресу в Каннах — 22 авеню Жана де Латтре де Тассіньї, де розташовані квартири елітного будинку вартістю від 100 тисяч євро.

