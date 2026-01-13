Главный коммунист Украины имел роскошный особняк под Киевом. Где жил Симоненко до побега и как выглядит дом
В этом доме предатель укрывал российский военных
Бывший глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, который позорно сбежал из страны в начале полномасштабного вторжения России, имел под Киевом роскошный особняк. Из него же политика вывезли российские спецназовцы.
Что нужно знать:
- В 2023 году в сети появились фото роскошного имения Симоненко в Киевской области
- В его доме были обнаружены дорогие интерьеры с хрусталем, позолотой и партийной символикой
- Экс-лидер коммунистов укрывал в доме российских военных и бежал в РФ в 2022 году
Всю свою жизнь Симоненко продвигал идеи коммунизма — провозглашал "равенство между бедными и богатыми". Однако на практике его убеждения были лишь красивыми лозунгами. Об этом говорит роскошное поместье бывшего нардепа в селе Березовка Киевской области, где он проживал до марта 2022 года. Фотографии имения появились в сети после того, как политик покинул территорию Украины.
На территории особняка расположены собственное озеро, сосны и двухэтажный дом с террасой.
В коридоре первого этажа лежал небольшой красный ковер с логотипом Коммунистической партии, а между этажами свисала внушительная хрустальная люстра. В доме были установлены панорамные окна, полы украшены узорами, а лестницу дополняли кованые перила.
В ванной комнате Симоненко разместил еще одну хрустальную люстру — меньшего размера. Стены украшены цветочной мозаикой и большим зеркалом в позолоченной раме. Краны в ванной, душе и умывальнике, а также полотенцесушитель выполнены с позолотой. Напротив унитаза установлено панорамное окно.
В августе 2023 года в СБУ сообщили, что бывший лидер коммунистов годом ранее лично встретил российских военных в Киевской области, после чего разместил их у себя дома и обеспечил продовольствием. В период с 4 по 8 марта 2022 года спецназ сопровождал Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси, откуда предатель затем сбежал в РФ.