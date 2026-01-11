Единственное, в чем они согласны. Что на самом деле объединяет Меланию и Дональда Трампа в Белом доме

В повседневной жизни супруги почти не пересекаются

Первая леди США Мелания Трамп и президент Дональд Трамп, хотя и придерживаются разных графиков, находят точки соприкосновения в общих увлечениях.

Что нужно знать:

Дональд и Мелания Трамп разделяют интерес к дизайну интерьеров

Президент США лично занимается оформлением своих резиденций

Вне публичных мероприятий супруги проводят вместе крайне мало времени

Как сообщил источник изданию PEOPLE, несмотря на плотную занятость, 55-летняя Мелания и 79-летний Дональд Трамп разделяют страсть к дизайну интерьеров. По словам инсайдера, президент США считает себя одаренным декоратором и уверен, что способен преображать пространства лучше любого профессионала.

У Дональда есть четкое видение того, как должны выглядеть его резиденции. На протяжении многих лет он лично курировал подбор мебели и отделки в Мар-а-Лаго и своих гольф-клубах. Мелания разделяет этот интерес, и дизайн стал для них общим хобби источник изданию PEOPLE

Фото: Getty Images

В остальном же супруги сохраняют значительную дистанцию. Источник утверждает, что пара проводит вместе минимум времени, пересекаясь в основном на официальных мероприятиях.

Между ними практически нет взаимодействия, только то, что от них ожидается. А потом они возвращаются к своим делам инсайдер PEOPLE

В ответ на эти сообщения пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл заявил PEOPLE, что президент Трамп и вся администрация работают круглосуточно на благо американского народа, чтобы выполнить обещание "сделать Америку снова великой". Согласно его слов, семья Трампа — "самая успешная семья всех времен".

Спустя месяц после инаугурации 2025 года стало известно, что хотя у обоих супругов есть личные апартаменты в Белом доме, они продолжают распределять время между официальной резиденцией и частными владениями. Мелания Трамп по-прежнему ведет независимый образ жизни, сопровождая супруга только на ключевых государственных событиях.

Напомним, что у супруги президента США Дональда Трампа есть старшая сестра, о существовании которой знают немногие. Мелания Трамп всего на два года младше своей родственницы.