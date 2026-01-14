За що Юлія Тимошенко провела два роки у в'язниці та як опинилась у кріслі колісному (фото)

Експрем'єр-міністерка відбувала покарання у колонії з серпня 2011 по лютий 2014 року

Юлія Тимошенко — колишня прем'єр-міністерка України, народна депутатка та голова фракції "Батьківщина". За даними ЗМІ, НАБУ та САП викрили її у корупції та проводили обшуки в офісі її партії, які колишня опонентка Януковича вже підтвердила. За кар'єру політикині це відбувається не вперше — перед ув'язненням у 2011 році за "газові угоди" з Росією Тимошенко вже обшукувала СБУ.

Про викриття Тимошенко повідомили НАБУ і САП. Про те що йдеться саме про Юлію Володимирівну, пише "Українська правда". Сама політикиня підтвердила це на своїй сторінці у Фейсбук, але всі звинувачення відкидає і заявляє, що обшук — це просто "піар-хід", а антикорупціонери не змогли нічого знайти, тому "забрали робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації". Вранці 14 січня голові "Батьківщини" вручили підозру.

Допис Юлії Тимошенко про підтвердження обшуків. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

За що сиділа у в'язниці Юлія Тимошенко

У 2011 році Печерський районний суд Києва засудив Тимошенко до 7 років ув’язнення за зловживання владою та службовими повноваженнями під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Суд вирішив, що вона спричинила державі збитки і зобов'язали відшкодувати НАК "Нафтогаз України" 1,5 мільярда гривень. Також політикині заборонили обіймати державні посади впродовж 4 років.

Юлія Тимошенко під час судового засідання. Фото: кадри з відео

Під вартою Юлія Володимирівна перебувала з серпня 2011 року по 22 лютого 2014 року — понад 2,5 роки. Політикиню було звільнено через політичні рішення, які скасували вирок суду. За словами політичних аналітиків, засуджено Тимошенко було за наказом Януковича, щоб усунути її як основну конкурентку тодішнього президента на виборах 2015 року.

Термін депутатка відбувала у Качанівській виправній колонії в Харкові. Коли Янукович втік із країни в лютому 2014 року, Тимошенко покинула тюремну лікарню, де тоді перебувала.

Юлія Тимошенко у колонії. Фото: УНІАН

Чому Тимошенко була на кріслі колісному

Під час ув’язнення у політикині значно погіршилося здоров’я — особливо спина. Їй діагностували грижу міжхребцевого диска та сильний біль, через що вона не могла самостійно ходити. Під час перебування у харківській тюремній лікарні її перевозили та показували на публіці вже у кріслі колісному.

Юлія Тимошенко на кріслі колісному. Фото: EPA/UPG

Перед Євромайданом Тимошенко виступала також сидячи у кріслі колісному. Проте взута щойно звільнена із в'язниці політикиня була у чоботах на високих підборах.

Через кілька днів після виходу на свободу стали з’являтися фото та відео, де Юлія Володимирівна уже підводиться з крісла колісного. Це показало, що на свободі їй значно краще і стан політикині відновлюється.

