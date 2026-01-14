Эта Рада нужна только для одного - эксперт о скандале с Тимошенко и о том, что дальше

Общеукраинскую повестку дня могут задавать только антикоррупционеры и президент

История с вероятным разоблачением на коррупции главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко свидетельствует о том, что в Украине де-факто создана новая ветвь власти — антикоррупционная. История с Тимошенко – только первая серия.

Об этом на своей Facebook-странице пишет экс-нардеп, экссоветник главы Министерства внутренних дел и писатель Вадим Денисенко. По его мнению, сейчас в Украине возникла реальность, когда антикоррупционные органы утверждают не только свою отдельную вертикаль, но и отдельную ветвь власти.

Денисенко отмечает, что после дела Тимура Миндича стало ясно, что, несмотря на низкую электоральную поддержку, общеукраинскую повестку дня могут задавать только антикоррупционеры и президент. Последний — в основном через внешнюю политику.

Во взвешенном состоянии находится, как мне кажется, минимум половина Рады. И мы порционно будем видеть следующие серии. В конце концов, исходя из сегодняшних реалий этот парламент нужен только для одного: для голосования за ратификацию мирного договора. Правда, пока это не обязательная, а опциональная история, Вадим Денисенко

Он добавил, что тот, кто задает свою повестку дня, имеет шансы делать политику в государстве. Большинство аналитиков и политиков, пишет Денисенко, говоря об антикоррупционных органах, мыслит в избирательных категориях и возможных категориях влияния США на внутреннюю политику.

Мне кажется, мы должны добавить другое измерение — создание отдельной вертикали власти со всеми соответствующими политическими (а не только электоральными) последствиями. Это создание несколько иной реальности, чем многим кажется, — резюмировал экс-нардеп

