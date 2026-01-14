Тимошенко вручили подозрение: ошибка следователей, изъятые телефоны и другие новые подробности

Мобильные телефоны и парламентские документы у Тимошенко были изъяты

Обыски у лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко завершились в среду, 14 января, около 9:00. Также стало известно, к кому еще наведались следователи.

Об этом сообщают источники "Телеграфа", знакомые с ходом следственных действий. По словам детективов, следственные действия проводились по факту уже открытого уголовного производства, а вручение подозрения Тимошенко на данном этапе расследования не планировалось. Однако позже стало известно, что подозрение Юлии Тимошенко все же было вручено.

Обыски прошли у Юлии Тимошенко и народного депутата от фракции "Батьківщина", заместителя главы партии Сергея Власенко. При этом детективы сначала ошиблись адресом и прибыли к другому зданию.

Юлия Тимошенко и Сергей Власенко

По информации источников, обыски проводились без постановления следственного судьи — была применена процедура неотложных следственных действий, которая позволяет проникновение в жилище без судебного решения в случае необходимости срочного изъятия доказательств. Такая норма предусмотрена законом №12414.

В ходе обысков, по данным собеседников, детективы изъяли мобильные телефоны и парламентские документы.

Сама Тимошенко в комментарии в Facebook сделала резкое заявление:

"…"Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хотя бы прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда… Сейчас же не было и этого. Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск — грандиозный пиар-ход…"

Заявление Юлии Тимошенко в Facebook

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении руководителя одной из парламентских фракций на коррупционных действиях. В официальном сообщении фамилия не называлась.

В заявлении НАБУ указано, что правоохранители разоблачили руководителя депутатской фракции Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Позже в среду НАБУ обнародовало заявление о том, что руководитель депутатской фракции Парламента уведомлен о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

До этого "Телеграф" писал, что глава "Батькивщины" уже была под следствием и имела опыт отбывания наказаний, причем неоднократно.