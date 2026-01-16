Суд над Тимошенко: прокуратура просить 50 млн застави, депутатка відкидає звинувачення

У суді Тимошенко заявила про фальсифікацію аудіодоказів і політичний тиск

У Києві розпочинається судове засідання щодо обрання запобіжного заходу народній депутатці та лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у справі про ймовірний підкуп парламентарів. Вона вже прибула до зали суду і зробила заяву.

Що потрібно знати:

Прокурори САП просять заставу в розмірі 50 мільйонів гривень

Тимошенко в суді назвала справу "абсолютно політичною" та заявила про фальсифікацію аудіодоказів

У провадженні фігурують також близько 20 парламентарів інших фракцій

У разі доведення вини Тимошенко загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Як повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін, сторона обвинувачення проситиме суд визначити для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень із покладанням низки процесуальних обов’язків.

Тимошенко вже зробила заяву в суді. Справу назвала "абсолютно політичною". Вона заявила про сподівання на те, що суд буде справедливий.

Я ніколи таких слів не говорила. І сьогодні я дам докази суді, що ця аудіодоріжка вона абсолютно сфальшована. Ніколи в житті такої розмови не було. Я сподіваюся, що сьогодні нам дадуть ці матеріали, оригінал для експертизи. Ми зробимо незалежну експертизу, яка дасть ці відповіді на ці питання. Юлія Тимошенко, народна депутатка

Вона вважає, що це замовлення за політичну позицію. "Я вважаю, що не існує події злочину і тому ніяких запобіжних заходів не може бути", — наголосила Тимошенко. Вилучені гроші вона назвала сімейними збереженнями.

У чому підозрюють Тимошенко

За даними слідства НАБУ та САП, народну депутатку підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди іншим парламентарям з метою впливу на результати голосування. Йдеться про регулярний механізм співпраці. Проте провадження стосується не тільки Тимошенко — щодо отримання неправомірної вигоди перевіряють близько 20 депутатів інших фракцій. Речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк звинувачення у "політичності" справи відкидає.

У разі доведення вини Тимошенко загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна. Сама Тимошенко всі звинувачення заперечує.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відреагували різні фракції парламенту на підозру Юлії Тимошенко. Вони побоюються, що справа може бути "загублена" в інформаційному шумі.