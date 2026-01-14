Почти 30 лет при власти. В каком возрасте Юлия Тимошенко стала депутатом и сколько ей сейчас (фото)

Политик начинала свою карьеру в конце 90-х годов

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Она дважды становилась премьер-министром и была депутатом семи созывов Верховной Рады. Во вторник, 13 января, начала распространяться информация, что к Тимошенко с обысками пришли НАБУ и САП — лидера "Батькивщины" подозревают в коррупции.

"Телеграф" рассказывает, что известно о политической деятельности Юлии Тимошенко, когда она впервые стала депутатом и как изменилась за это время.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко — почти 30 лет в политике

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года, сейчас ей 65 лет. Почти половину свой жизни она в политике, а если точнее 29 лет. Официально ее политическая карьера началась в январе 1997 года, когда она впервые стала народным депутатом Украины.

Всего за свою карьеру она была народным депутатом семи созывов Верховной Рады. Тимошенко пропустила только один созыв парламента (VII созыв) в 2012-2014 годах, так как в это время сидела в тюрьме.

Юлия Тимошенко в молодости. Фото: Getty Images

Также за свою карьеру Юлия Владимировна дважды становилась премьер-министром Украины — в 2005 и 2007-2010 годах, и стала первой женщиной на этой должности в истории страны.

Практически с самого начала своей политической деятельности Тимошенко создала партию "Батькивщина", которую все эти годы возглавляет. Всеукраинское объединение "Батькивщина" появилось в 1999 году и продолжает действовать и теперь, а Юлия Владимировна остается его несменным лидером.

Юлия Тимошенко с фирменной косой. Фото: Getty Images

Как менялась Тимошенко и какая она сейчас?

Юлия Тимошенко пришла в парламент, когда ей было 36 лет. С первых лет политической карьеры у нее появился фирменный стиль — коса-бублик, обвитая вокруг головы. Она стала настоящей визитной карточкой Тимошенко и долгие годы была главной прической политика.

Юлия Тимошенко и ее фирменная коса. Фото: Getty Images

При этом депутат все время придерживалась подчеркнуто делового стиля, выглядела элегантно и сдержанно. Однако за Тимошенко не раз замечали любовь к дорогим брендам одежды. Она часто появлялась в парламенте в нарядах от Louis Vuitton и других элитных брендов за тысячи долларов.

Юлия Тимошенко в наряде от Louis Vuitton. Фото: ТСН

Однако время косы-бублика истекло и в последние годы Тимошенко все реже появляется с ней на публике. Теперь она отдает предпочтение распущенным прямым волосам, собранными в низкий хвост, или появляется на людях со сложными современными укладками. Неизменной остается любовь Юлии Владимировны к дорогим брендам одежды и ее сдержанный деловой стиль.

Юлия Тимошенко в Верховной Раде. Фото: Getty Images

Так сейчас выглядит Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

