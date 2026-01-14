Тимошенко вручили підозру: помилка слідчих, вилучені телефони та інші нові подробиці

Мобільні телефони та парламентські документи у Тимошенко були вилучені

Обшуки у лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко завершилися у середу, 14 січня, близько 9:00. Також стало відомо, до кого ще завітали слідчі.

Про це повідомляють джерела "Телеграфу", обізнані з перебігом слідчих дій. За словами детективів, слідчі дії проводилися за фактом вже відкритого кримінального провадження, а вручення підозри Тимошенко на цьому етапі розслідування не планувалося. Однак пізніше стало відомо, що підозра Юлії Тимошенко все ж була вручена.

Обшуки відбулися в Юлії Тимошенко та народного депутата від фракції "Батьківщина", заступника голови партії Сергія Власенка. При цьому детективи спочатку помилилися з адресою та прибули до іншої будівлі.

Юлія Тимошенко та Сергій Власенко

За інформацією джерел, обшуки проводилися без ухвали слідчого судді – застосували процедуру невідкладних слідчих дій, яка дозволяє проникнення до житла без судового рішення у разі необхідності термінового вилучення доказів. Така норма передбачена законом №12414.

Під час обшуків, за даними співрозмовників, детективи вилучили мобільні телефони та парламентські документи.

Сама Тимошенко у коментарі в Facebook зробила різку заяву:

"…"Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього. Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Обшук – грандіозний піар-хід…".

Заява Юлії Тимошенко в Facebook

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття керівника однієї з парламентських фракцій на корупційних діях. У офіційному повідомленні прізвище не називали.

У заяві НАБУ зазначено, що правоохоронці викрили керівника депутатської фракції Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів з інших фракцій за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

До цього "Телеграф" писав, що очільниця "Батьківщини" вже була під слідством та мала досвід відбування покарань, причому неодноразово.