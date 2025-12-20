О переговорах с США, выборах в Украине и атаках на Одесчину: Зеленский дал пресс-конференцию (главное)

На встрече с журналистами подняли и вопрос по ситуации на юге страны, инфраструктуру которого регулярно обстреливает Россия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в переговорах по окончании войны может появиться четырехсторонний формат. Кроме Украины, США и России, к ним может присоединиться Европа.

Об этом президент сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, где находилась корреспондентка "Телеграфа". Зеленский сказал это, комментируя разговор с главой СНБО Рустемом Умеровым по поводу переговоров с США 19 декабря и встреча представителей РФ с американской стороной во Флориде 20 декабря.

"С Умеровым беседовал вчера, все подробности относительно прошедшего раунда переговоров будут известны позже. В США также есть представители РФ, они проводят отдельную встречу и предложили формат "США — Украина — Россия и, вероятно, Европа". Но будем смотреть на результаты предыдущего пула переговоров — есть ли позитив — и дальше уже будет понятно".

Зеленский также поблагодарил португальского премьера за вклад страны в программу PURL.

Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру

О мирном соглашении

"Работаем внимательно над каждым пунктом мирного соглашения, чтобы получить не "понятийку" о разделе территорий, а соглашение о стабильном, долгосрочном мире", — отметил Зеленский на пресс-конференции. По его мнению, Украина в более сильной позиции после решения ЕС о предоставлении Украине беспроцентного кредита в 90 миллиардов.

Зеленский также прокомментировал мнение, что "хорошего" соглашения с россиянами быть не может. В частности, об этом говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Президент подчеркнул, что мир лучше, чем война, но не любой ценой, потому что Украина уже заплатила слишком дорого.

Нам нужен постоянный мир, который не нарушит очередное желание того или иного Путина. Сегодня соглашения нет, его не существует. Для меня важно не просто подписать, есть несколько документов, нюансов – гарантии от США, Европы, каким будет количество нашей армии, какие будут пакеты санкций и т.п. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул — соглашение должно быть не только действенным, но и справедливым.

О выборах

Выборы на оккупированных территориях проводиться не могут, заявил Зеленский. Он подчеркнул, что не российскому президенту решать, как где и когда проводить выборы. Напомним, Путин накануне заявил о якобы готовности России "подумать" о безопасности выборов в Украине, в частности воздержаться от ударов в день голосования. В то же время, он настаивает на проведении выборов с обеспечением голосования граждан Украины, находящихся в РФ и на оккупированных ею территориях.

"Когда придет время, будут голосовать украинцы на свободных территориях, также есть практика голосования граждан за границей. Единственный вопрос, который может сделать все это сложнее — количество этих граждан, но МИД уже занимается вопросом зарубежных голосований. На неподконтрольных, временно оккупированных территориях выборы проводиться не могут, ведь есть риски фальсификаций по аналогии с тем, как проходят выборы в России" — говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что кроме безопасности остается вопрос законодательства, которое нужно менять. Важно также волеизъявление военных. Зеленский упомянул и об активном обсуждении необходимости проведения выборов в Украине американскими чиновниками и отметил, что для этого нужно достичь определенных условий безопасности, в частности перемирия или прекращения огня.

Об Одесчине

Россия массированно атакует Одессу уже несколько дней подряд. Город неделю просидел без света, а россияне пытаются отрезать часть области, разрушив мосты. Зеленский сообщил, что "были введены временные инфраструктурные решения, чтобы была возможность обеспечить людей необходимыми потребностями". В то же время, президент воздержался от деталей относительно дальнейших шагов. "Разбираемся с людьми, которые отвечают за ПВО Одесчины", — сказал президент.