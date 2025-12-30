На второй срок не пойдет? Зеленский интересно ответил о планах "после войны"

Скорейшего проведения выборов в Украине требует США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах на "после войны". По его словам, он мечтает об отдыхе.

Что нужно знать:

Зеленский не в первый раз говорит, что очень хотел бы отдохнуть после войны

О своих политических планах президент не упомянул

При этом его имя регулярно называют в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины

Об этом Зеленский говорил в интервью Fox News в ответ на вопрос, что он будет делать после войны России против Украины. Президент поначалу ответил "я не знаю".

Может быть, отдохнем? Я хочу отдохнуть. Я этого очень-очень хочу, я именно к этому стремлюсь, — сказал Зеленский со смехом

Отвечая на этот вопрос, он не упомянул о своем возможном участии в президентских выборах в Украине, которые будут после войны. Это вызывает вопрос, собирается ли Зеленский на второй срок.

Следует отметить, что Зеленский неоднократно говорил, что не держится за президентское кресло и готов к выборам. Однако он и не отрицал, что может быть одним из кандидатов. В то же время в 2019 году, в ходе своей предвыборной кампании, он уверял, что идет только на один срок.

Напомним, "Телеграф" спросил искусственный интеллект, кто мог бы стать президентом Украины, если бы выборы проходили сейчас – в конце 2025 года. Если бы Россия не совершила полномасштабное вторжение, то плановые выборы президента страны проходили бы еще в 2024 году. Однако из-за военного положения выборы в Украине не проводятся и неизвестно, когда они будут.